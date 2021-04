7 Aprile 2021

IL CASO

GUBBIO Solo il Comune di Gubbio si è schierato contro l'iter iniziale della discussione sulla proposta di legge regionale per le politiche familiari. L'ha deciso l'assessore alle Politiche sociali, Simona Minelli, che al consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria è stata infatti l'unica ad aver espresso voto contrario tra i 23 rappresentati istituzionali di tutti gli schieramenti collegati in videoconferenza.

Si è aperto un giallo perché settori della maggioranza hanno fatto sapere di non aver concordato preventivamente la linea, anche se quando è esploso il caso (sollevato dal gruppo consiliare della Lega) hanno fatto quadrato con la difesa d'ufficio tanto del sindaco Filippo Mario Stirati quanto della sua stessa coalizione. Minelli non ha preso posizione né ha spiegato in quell'assise le ragioni del dissenso, tra le accuse di sostenere posizioni prettamente ideologiche. Lei ha scelto il profilo personale di Facebook per contestare alcuni passaggi della proposta di legge, soprattutto nelle parti che richiamano il ruolo delle donne nel nucleo familiare. Ora i consiglieri comunali leghisti Michele Carini, Angelo Baldinelli e Stefano Pascolini sono decisi a battagliare in consiglio comunale, con un ordine del giorno, per chiamare la maggioranza e l'intera aula a una presa di posizione precisa.

La vicenda riapre le discussioni sulla Giunta Stirati e l'impronta fortemente ideologizzata dell'ultrasinistra dei LeD che sostiene la Minelli, tendente a coltivare una parte di elettorato, tanto da aver indotto il sindaco a scaricare il più moderato Oderisi Nello Fiorucci, particolarmente stimato anche dalla minoranza, nel dover fare posto a Rita Cecchetti per il rimpasto imposto dai fuoriusciti dai LeD. Sulla nota della maggioranza in difesa della Minelli per la posizione sulla legge regionale per le politiche familiari ci sono le firme dei capogruppo Emilio Morelli (LeD), Mattia Martinelli (Scelgo Gubbio), Riccardo Biancarelli (Democratici per Gubbio), Francesco Zaccagni (Socialisti Civici e Popolari) e a sorpresa quella di Giorgia Vergari che con Giovanni Manca forma il Gruppo Misto fortemente critico al punto da aver annunciato l'appoggio esterno dopo aver contestato l'esclusione di Fiorucci dalla Giunta avendo chiesto la rimozione proprio della Minelli in alternativa a Valerio Piergentili che ha la delega ai lavori pubblici. Manca e Vergari continuano a tenere i piedi in due staffe partecipando attivamente all'attività della maggioranza e contestualmente a quella del Pd in vista del congresso sebbene sia all'opposizione.

Stirati nel difendere la Minelli ha sottolineato come goda della massima fiducia e va dunque ritenuta intoccabile negli equilibri politici interni soprattutto ai LeD.

Massimo Boccucci