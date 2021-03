IL CASO

GUBBIO Scatta l'allarme ambientale per la contaminazione da solventi clorurati nelle acque sotterranee del territorio eugubino. Nell'infinito dibattito sulle tematiche ambientalistiche locali, dalle diatribe politiche sulle richieste di incenerimento del Css nelle cementerie fino alle condizioni sempre più critiche della discarica di Colognola, s'inserisce una questione dai risvolti particolarmente delicati che sta già diventando un caso politico destinato a fare parecchio rumore.

Si pone il problema dei solventi clorurati che, largamente impiegati in campo civile e industriale, sono composti derivati dagli idrocarburi alifatici o dagli idrocarburi ciclici, nei quali uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da altrettanti atomi di cloro; i più noti sono cloroformio, tricloroetilene, percloroetilene, tetracloruro di carbonio, tricloroetano. Durante l'audizione dell'ecodistretto, svoltasi in videoconferenza lo scorso 13 gennaio, è stata evidenziata da Sara Passeri, dirigente di Arpa Umbria, la problematica di questa grave contaminazione, poi ulteriormente approfondita da Luca Peruzzi sempre di Arpa Umbria in una relazione effettuata per la Commissione ambiente il 19 febbraio scorso, chiarendo anche quali sono le aree più o meno colpite del territorio eugubino.

Adesso la questione coinvolge la Giunta Stirati e il consiglio comunale visto che è stata sollevata in un'interrogazione presentata ieri da Giorgia Vergari del Gruppo Misto che sostiene dall'esterno la maggioranza. «E' un problema mai affrontato nonostante una montagna di controlli - scrive la Vergari - e che rende l'acqua sotterranea attualmente non fruibile, pregiudicandone l'utilizzo anche alle future generazioni».

Tenuto conto che l'obiettivo dell'ecodistretto - sottolinea Vergari - è quello di mettere insieme un accurato monitoraggio non soltanto della qualità dell'aria, ma anche di acqua e suolo, vengono sollecitati il sindaco Filippo Mario Stirati e l'assessore all'Ambiente, Alessia Tasso, su quali azioni intendono intraprendere «per affrontare questo grave problema che nuoce alla salute e al benessere dei cittadini e rischia di pregiudicare anche l'utilizzo dell'acqua alle generazioni future». In queste ore si sono fatti sentire contestualmente i LeD che in una nota richiamano l'attività dell'ecodistretto sul potenziamento dei controlli sull'aria, già garantiti ormai da anni da cinque centraline di Arpa Umbria, ribadendo la propria contrarietà al Css nelle cementerie senza fare alcun cenno né alla problematica dei solventi clorurati nelle acque sotterranee né alle condizioni della discarica comunale dopo le ripetute denunce dei residenti della zona di Colognola e gli esposti alla Procura della Repubblica di Perugia con le inchieste giudiziarie.

