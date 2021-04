6 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

GUBBIO Pronti al peggio tra disagi, inquinamento e proteste perché ripartono oggi i lavori sulla strada statale numero 219 Pian d'Assino nel tratto cittadino compreso tra gli svincoli Gubbio Nord-Fano e Scheggia (viale Parruccini). Il cantiere si apre accompagnato da preoccupazioni e polemiche per il cronoprogramma e la gestione del traffico nel timore fondato che la città verrà presa d'assalto soprattutto dai mezzi pesanti. Questa fase andrà avanti fino al 30 aprile.

Per cercare di alleggerire i tempi, sono previsti doppi turni e l'attività anche nei fine settimana verificando l'andamento. A seguire si procederà verso Padule, dove si ricongiungerà al tratto già risanato l'anno scorso. Le cementerie e le aziende di trasporto hanno tentato invano di far prevedere tre lotti invece di due, per congestionare meno il traffico nelle vie della città. La mediazione del sindaco Filippo Mario Stirati è seguita alle furibonde polemiche per la gestione del piano dei lavori.

Anas prosegue con il risanamento profondo della pavimentazione, rimuovendo completamente quella vecchia per procedere con il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull'intera piattaforma stradale, per un investimento complessivo di 13 milioni di euro tra lavori ultimati e in corso. Le auto e i veicoli leggeri vengono deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per chi proviene da Fabriano in direzione Cagli viene invece consigliata l'uscita a Fossato di Vico con prosecuzione sulla statale Flaminia verso Fano. I mezzi pesanti, con massa superiore a 3,5 tonnellate, dovranno seguire gli itinerari alternativi. Il traffico pesante proveniente da Perugia-Ancona-Roma-Foligno in direzione Fano dovrà proseguire sulla statale 318 fino allo svincolo di Fossato di Vico e proseguire sulla Flaminia in direzione Fano. In alternativa, potrà utilizzare la E45 fino a Umbertide e uscire allo svincolo Gubbio-Umbertide.

Quello proveniente da Fano in direzione Perugia-Ancona-Roma-Foligno, anziché percorrere la strada della Contessa verso Gubbio, in località Pontericcioli dovrà proseguire sulla Flaminia in direzione Fossato di Vico, dove potrà immettersi sulla 318. Nessuna limitazione invece per chi proviene da Fano in direzione Umbertide-Cesena-E45. Quello proveniente da Ancona-Fabriano in direzione Umbertide-Cesena-E45 dovrà proseguire sulla 318 fino a Perugia (Collestrada) e immettersi sulla E45 in direzione Cesena. Il traffico pesante proveniente infine da Cesena-E45 e diretto verso Ancona-Gualdo Tadino dovrà proseguire sulla E45 fino a Perugia (Lidarno) e uscire allo svincolo Ancona-Statale 318.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA