27 Marzo 2021

GUBBIO Per sistemare la pratica dell'ampliamento del centro sportivo di padel a San Marco, puntando a incassare il massimo dalla perequazione nel trasformare l'area da agricola in edificabile per attività collettiva, la maggioranza di Stirati ha deciso di adottare un regolamento per la determinazione delle modalità di calcolo del contributo straordinario che i privati devono garantire alle casse comunali per la trasformazione delle aree agricole e la relativa destinazione d'uso. Il regolamento è stato approvato ieri dalla seconda commissione consiliare (urbanistica) e la novità Francesco Sebastiani (Scelgo Gubbio) al posto di Mattia Martinelli. Il regolamento è stato redatto in tempi record dal dirigente comunale Francesco Pes, con la volontà politica di adottarlo rapidamente tanto da inserirlo come punto aggiuntivo nell'ordine del giorno del consiglio comunale convocato per martedì prossimo. Da questo regolamento scaturisce il calcolo del contributo che Suprema Sport Gubbio dovrà versare al Comune per la variante al Prg numero 1422/2020 su proposta di deliberazione numero 16 del 29 gennaio 2021 nel percorso attraverso il Suape (Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia). Con l'ampliamento sono previsti altri quattro campi di padel, uno di padelball, piscina e ristorante, accanto all'attuale impianto che vede attivi un campo di padel, uno di beach volley e uno di beach tennis inaugurati nel giugno dell'anno scorso alla presenza del sindaco Filippo Mario Stirati. C'è in sospeso la vicenda delle autorizzazioni per l'attività avviata da mesi e gestita come un circolo affiliato con il tesseramento, con una fascicolo aperto dalla Tenenza di Gubbio della Guardia di Finanza che sta conducendo verifiche. La coalizione di Stirati sta andando avanti e si vedrà se, dopo l'approvazione del regolamento, deciderà di chiudere l'operazione oppure attenderà gli sviluppi delle verifiche da parte delle Fiamme Gialle.

Massimo Boccucci