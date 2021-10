Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

GUBBIO Fanno il giro dei social le scene più brutte dal centro storico, tra dossier fotografici e video che testimoniano il far west nel centro storico. Anche le nottate dello scorso fine settimana sono trascorse nel segno degli eccessi, con i residenti a lamentarsi per gli schiamazzi nel cuore della notte, i rifiuti ammassati nei vicoli e il vomito accompagnato da bottiglie in frantumi e bicchieri con gli alcolici lasciati in ordine sparso.

Le situazioni più preoccupanti a livello di degrado sono state segnalate in via Baldassini, via Savelli della Porta, via Bartocci, la fontana di San Giovanni, la piazzetta di Sant'Antonio e i vicoli intorno a corso Garibaldi. Ci sono documentazioni di vario genere che testimoniano gli eccessi senza freni. Non ha sortito effetti pratici, per ora, la delibera della Giunta Stirati che dispone la chiusura degli esercizi pubblici e commerciali e dei distributori automatici del centro dal 2 al 24 ottobre nelle notti di sabato e domenica, dalle ore 2 alle 6. Nelle stesse due nottate è stato stabilito anche il divieto di somministrare bevande alcoliche all'aperto su aree a uso pubblico dalle una alle due e il divieto di consumo all'aperto dalle una alle sei.

L'ordinanza disciplina gli orari di vendita, pure per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche provando a mettere ordine dopo le denunce dei residenti. I provvedimenti sono motivati dalla «concentrazione degli avventori all'esterno dei locali e comunque nelle aree pubbliche del centro storico, tali da disturbare le occupazioni e il riposo delle persone, la sicurezza e il decoro urbano con problematiche anche in materia di igiene del territorio».

Sono state annunciate ripetutamente e ormai da lungo tempo le telecamere per fare da deterrente nei punti strategici della città, ma all'atto pratico non risultano ancora installate e non c'è traccia di provvedimenti punitivi invocati a gran voce che possano almeno fare da deterrente.

