7 Maggio 2021

IL CASO

GUBBIO È passato al contrattacco l'imprenditore eugubino che ha vinto i ricorsi intentati contro il suo impianto a biomasse di 49 kw attivato nella zona di Monteluiano, Montegranelli e Scorcello. Si parla di ingenti richieste di risarcimento danni per danni materiali e morali nei confronti degli abitanti della zona che con un comitato hanno contrastato in tutti i modi quell'impianto lanciando accuse pesanti su presunte ripercussioni sulla salute. Il comitato di Monteluiano aveva denunciato che questo impianto «provoca quotidianamente, oltre a recare disagi enormi ai residenti, comprovate difficoltà respiratorie, mal di gola, bruciore agli occhi, cefalee, nausee, laringiti, prurito, stando ai numerosi referti post-visita al pronto soccorso». Erano scesi in campo a suo tempo il Movimento 5 Stelle, anche a livello regionale, con l'estrema sinistra e l'ex sindaco Orfeo Goracci quando c'era in ballo un altro impianto del genere nella frazione di San Marco, ritenendo che la combustione industriale delle biomasse legnose rappresenta «una sicura questione ambientale, sprigionando numerose sostanze tossiche quali benzene, formaldeide, idrocarburi policiclici aromatici, ma anche eventuali pesticidi e fitofarmaci assorbiti, nonché diossine, polveri fini e ultrafini». I grillini sostengono che «la strategia energetico ambientale regionale raccomanda solo attenzione e cautela per le aree critiche, mentre invece servirebbero rigorose zone di esclusione, oltre quelle vincolate, e dettagliati piani di qualità dell'aria». Contro l'impianto e l'imprenditore dopo le sentenze che gli danno ragione, ha preso posizione Goracci: «Sono rimasto esterrefatto - scrive sui social - nell'apprendere che a cittadini della zona Scorcello-Monteluiano sono state richieste cifre assurde per presunti danni morali e d'altro genere nei confronti di un'impresa. Quale sarebbe la colpa di questi cittadini? La colpa grave è quella di aver difeso e continuare a difendere la propria salute e la qualità della vita e la sicurezza di tutti gli eugubini. Siamo di fronte al paradosso delle vittime trasformate in carnefici. Di fronte a tanta arroganza, il Comune in tutte le sue componenti non può che schierarsi a difesa dei cittadini doppiamente colpiti. Spero arrivino al più presto pronunciamenti in tal senso, altrimenti presenterò un atto consiliare per sollecitare il sindaco ad agire in questa direzione». Si annuncia un'altra patata bollente per la maggioranza profondamente divisa sui temi ambientali tra i risvolti ideologici e la ricerca del consenso.

Massimo Boccucci

