Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

GUALDO TADINO Scontro istituzionale tra i comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Al centro il problema del dilavamento che si verifica in occasione delle piogge nella frazione di Gaifana, dove corre il confine amministrativo tra i due comuni. L'ufficio tecnico nocerino, con una missiva, aveva richiesto un sopralluogo congiunto per ieri mattina alle 9.30, al quale, però, si sono presentati solo i tecnici comunali gualdesi che hanno spiegato di aver atteso una mezz'ora e, preso atto dell'assenza dei colleghi, hanno effettuato da soli il sopralluogo. La questione è stata raccontata alla stampa dal sindaco Massimiliano Presciutti che, con l'occasione, ha anche inviato una lettera al collega Virginio Caparvi: «Mi duole con rammarico constatare come al sopralluogo da Voi convocato nessuno del comune di Nocera Umbra si sia presentato. Ci siamo già messi al lavoro per porre in essere tutti gli interventi di nostra competenza, che da soli non risulteranno risolutivi».

A rispondere il gruppo consiliare di maggioranza Futura Nocera: «Se la frase in attesa di riscontro ha ancora un significato vuol dire che gli uffici del comune di Nocera, in quest'ultima settimana, sono rimasti in attesa di un riscontro riguardo l'invito che gli stessi uffici avevano offerto ai colleghi di Gualdo Tadino. Il riscontro non l'abbiamo mai ricevuto... Il fine comune aggiunge l'ingegnere nocerino che aveva richiesto il sopralluogo - dovrebbe essere la risoluzione dei problemi».

Francesco Serroni

