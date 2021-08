Venerdì 20 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

GUALDO TADINO Il sindaco e la giunta comunale difendono le ragioni che hanno portato alla recinzione del laghetto di Valsorda. «L'abbeveraggio presso il laghetto di Valsorda, prima ancora che arrecare (non certo per colpa delle mucche) un potenziale pregiudizio per la tutela della biodiversità faunistica e floristica, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità in quanto durante la loro migrazione gli animali si trovano ad attraversare strade adibite al transito veicolare e prati frequentati da adulti e bambini non certo adibiti al pascolo. Lo sconfinamento incontrollato, ha costituito inoltre negli ultimi anni anche un danno alle infrastrutture montane».

Eppure nei giorni scorsi i nastri di circa la metà della recinzione erano stati strappati, probabilmente proprio a causa del passaggio degli animali selvatici. In ogni caso, secondo la giunta comunale gualdese, l'unica possibilità di veder rimossa la recinzione è una gestione controllata del pascolo, anche tramite la realizzazione di nuovi abbeveratoi, che tenga lontani gli animali da Valsorda.

Infine una stoccata al consigliere regionale Valerio Mancini: «Sarebbe stato sicuramente più proficuo studiare e approfondire le singole questioni, prima di recarsi su un luogo mai visto prima».

Francesco Serroni

