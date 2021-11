Giovedì 11 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

Eppur si muove. La partita del Nodino va avanti. E ieri ha battuto un passaggio utile a capire come l'assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, tiri dritto per la sua strada.

Melasecche ha incontrato quelli del Comitato Chi salverà Ponte San Giovanni?. Un incontro per fare il punto della situazione, per conoscere chi, dati alla mano, sta facendo, in pratica la sua stessa battaglia. Da quello che trapela ci sono stati un paio di passaggi chiave importante. Il primo la necessità di fare delle verifiche sula situazione dell'inquinamento legato al traffico che tra Collestrada e Ponte San Giovanni invade ogni giorno la E45. Ed è per questo che l'assessore avrebbe rassicurato quelli del Comitato a favore del primo stralcio del Nodo, cioè il Nodino, che investirà l'Arpa del problema. Perché non basta l'unica centralina a Ponte San Giovanni, ma ci sarebbe la necessità di verificare la qualità dell'aria di chi vive a ridosso di quel tratto della E45. Così da valutare il peso e l'impatto, per esempio di Pm10 e benzene. L'obiettivo? Una volta verificati i dati far capire che il Nodino ha anche un peso non solo sul traffico, ma anche sull'ambiante di chi abita a ridosso della E45.

Altro tema affrontato il peso della galleria artificiale. Che dagli accertamenti anche sul posto del Comitato, verrebbe dimostrato come nella parte iniziale e in quella finale l'impatto sarebbe limitato a una parte non boscata. Sul tavolo anche altri temi legati a progetto e sviluppi dell'operazione Nodino compresi gli sviluppi progettuali in atto.

Intanto il Comitato Chi salverà Ponte San Giovanni? per mercoledì 17 (ore 21) incontrerà al Cva di Ponte San Giovanni le venticinque associazioni presenti sul territori tra Ponte San Giovanni e Balanzano per spigare le ragioni del loro impegno in favore del primo stralcio del Nodo. Un'operazione di contro e di coinvolgimento che andrà avanti anche la politica. Un incontro è stato chiesto al sindaco Andrea Romizi e ci sarà anche un faccia a faccia con i capigruppo in consiglio comunale. Per capire le intenzioni delle forze politiche cittadine su un progetto che vale sì per l'Umbria, ma vale ancora di più per Perugia e non solo per lo stretto tema della viabilità.

A proposito. Ieri mattina altro incidente con auto ribaltata nella zona di Collestrada con code che hanno rallentato il traffico verso Perugia e sulla rampa del Raccordo verso le gallerie. Giusto per dure che il tema del Nodino da una parte o della terza corsia dall'altra non passano mai di moda.

Luca Benedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA