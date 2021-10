Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

È salita in macchina ed ha sentito puzza di fumo di sigaretta, capendo subito che qualcosa non andava. C'era qualcosa di stano anche nel portaoggetti, trovato non proprio come era stato lasciato. Una conferma di quanto accaduto è arrivata nel giro di poco grazie alle immagini della videosorveglianza di casa.

Nelle immagini si riesce a capire che un balordo era da poco entrato nell'automobile. È successo mercoledì, in piano giorno, poco dopo le 14 lungo l'asse di via XX Settembre.

Sfortunata protagonista una perugina che, nonostante dall'automobile non sia sparito nulla di che, ha prontamente sporto denuncia recandosi al comando dei carabinieri.

ALLERTA

A FERRO DI CAVALLO

Un modo per mettere in allerta le forze dell'ordine su un problema segnalato proprio in queste ore anche in un'altra zona della città. Il quartiere di Ferro di Cavallo per l'esattezza. Anche via social network alcuni residenti hanno messo in guardia i propri vicini su una presenza sospetta. Più precisamente parlano di una persona vista camminare in strada, a fianco di auto in sosta, intenta a cercare di aprire sportelli.

Una modalità che appare diversa da quella capitata alla perugina in zona via XX Settembre. L'auto è stata trovata senza segni di effrazione, dunque non è da escludere che sia stato usato un dispositivo elettronico.

Non è nemmeno da escludere che, grazie alle immagini messe a disposizione, le forze dell'ordine riescano a capire di più su quanto accaduto.

Il tema della sicurezza in varie forme continua a tenere banco in città. Anche per questo sono continuamente intensificati i controlli del territorio, con l'obiettivo di prevenire quanto più possibile ogni tipo di episodio.

Ri. Ga.