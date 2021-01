IL CASO

«È la seconda mattina consecutiva che il Comune si fa sorprendere dal ghiaccio lungo le strada. Un incubo. Mi domando: ma se noi cittadini comuni attraverso le app e i siti specializzati sapevamo esattamente cosa sarebbe successo, e cioè che in questo inizio settimana le temperature sarebbero state particolarmente basse e che dunque ci sarebbe stato il concreto rischio di ghiaccio sulle strade, possibile che a Palazzo dei Priori nessuno abbia previsto il modo di non finire bloccati in buona parte della zona nord nel disperato tentativo di raggiungere i nostri posti di lavoro?».

È imbufalito, il lettore de Il Messaggero costretto ieri mattina a una specie di rally con l'auto in zona Bulagaio e dintorni per riuscire a presentarsi regolarmente in ufficio senza finire fuori strada o rimanendo bloccato a causa del ghiaccio.

Il racconto che emerge di ieri mattina, e confermato indirettamente anche attraverso segnalazioni sui social network, parla di una zona (l'area nord della città in ingresso al centro storico) di fatto paralizzata proprio dalla presenza di ghiaccio, da strade chiuse improvvisamente, da auto rimaste bloccate nel tentativo anche di intraprendere percorsi alternativi e di mezzi spargisale in azione quando ormai la frittata era fatta.

Secondo le testimonianze della gente in strada, i problemi di viabilità sono iniziati poco dopo le sette del mattino. Le temperature basse, sotto lo zero già da qualche ora, hanno lasciato in pesantissima eredità lastre di ghiaccio che per chi cerca di arrampicarsi verso il centro città passando dal Bulagaio risultano un ostacolo decisamente insormontabile. Inevitabile quindi per alcuni il rimanere in panne con la propria auto mentre altri, capita l'antifona, provano a muoversi in modo alternativo. E così, dalla zona di Ponte Rio, c'è chi prova a salire per strada dei Lambrelli nel tentativo di risbucare dalle parti di via Eugubina. Ma c'è anche chi si avventura in zona San Marino, tra Montelaguardia e la parte più alta di San Marco, evidentemente nel tentativo anche in questo caso di entrare in città da un percorso alternativo rispetto al normale o comunque di andare a lavorare.

Secondo le testimonianze, dopo circa un'ora di situazione particolarmente difficile nella zona e di animi che inevitabilmente si esasperano, la polizia locale riapre il Bulagaio (poco dopo le 8.30) e si sposta verso la strada che conduce a San Marino perché è diventato quello il fronte caldo, o meglio particolarmente freddo, e dunque da chiudere per evitare incidenti e mezzi bloccati.

In molti, riuscendo in un qualche modo a venire via dal traffico o a riprendere la marcia dopo la riapertura delle strade, si chiedono come mai non siano stati impiegati mezzi spargisale dalle prime ore del mattino proprio per evitare quella situazione.

Una risposta indiretta arriva poco dopo le nove, quando c'è chi racconta di aver visto spargere il sale per la zona interessata e in particolare lungo la strada che conduce a San Marino e lungo il Bulagaio. Insomma, problema poi risolto con grosso impegno da parte degli agenti della polizia locale che hanno cercato in tutti i modi di limitare al minimo i danni e i disagi per i cittadini.

Di certo, nota chi è rimasto bloccato o comunque ha avuto difficoltà, l'azione con i mezzi spargisale in queste giornate particolarmente delicate sotto il profilo delle temperature e annunciate comunque da tempo dovrebbe essere più continua e tempestiva.

