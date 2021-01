IL CASO

È iniziato davanti alla Corte dei conti il processo a quattro dirigenti dell'Arpa, in carica tra il 2013 e il 2017, per un drone per i monitoraggi ambientali, pagato ben 200mila euro e mai utilizzato, tanto da essere smontato e trasformato in un barchino e poi abbandonato nel bel mezzo di un parcheggio. Un acquisto per cui la procura contabile, dopo gli inviti a dedurre di aprile, ha portato in aula l'ex direttore Walter Ganapini, Adriano Rossi, Nadia Geranio e Giancarlo Marchetti, che davanti alla Corte dei conti avranno la possibilità di difendere la correttezza del proprio operato.

Operato invece contestato dalle indagini della guardia di finanza di Perugia, dopo che lo stesso direttore Ganapini a quanto si apprende avrebbe segnalato con un esposto l'inutile acquisto e il prolungato inutilizzo del costoso macchinario. Ma la struttura fortemente verticistica dell'Arpa ha fatto finire anche lui nel mirino dei magistrati contabili. E i finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno quindi segnalato questi quattro apicali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ritenuti responsabili del pesante danno erariale per il mancato utilizzo del drone acquatico Galileo. Il drone, come spiegato dalle fiamme gialle, progettato e realizzato per l'esecuzione di monitoraggi ambientali e per l'acquisizione dei dati scientifici raccolti in ambienti acquatici quali laghi, fiumi, acque chiuse e protette, era costituito da un'imbarcazione della lunghezza di 6 metri, dotata di due motori elettrici indipendenti, di un radar e di una sonda multiparametrica, in grado di eseguire in tempo reale l'analisi clinica dell'acqua, nonché di raccogliere campioni d'acqua mantenendoli refrigerati.

Lo strumento era stato acquistato dall'Arpa nel 2013 e, dopo aver effettuato alcune missioni come test, era stato effettivamente impiegato a livello operativo solamente in tre occasioni nel mese di gennaio 2016 finché, dopo 3 anni di completo inutilizzo, nel 2019 secondo le risultanze dell'attività del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia - è stato privato di tutta la strumentazione e definitivamente trasformato in una semplice imbarcazione per due persone. In questi anni, inoltre, l'Arpa avrebbe speso anche i soldi per l'affitto del luogo in cui il drone è stato parcheggiato, a Castiglione del lago, finché si immagina per risparmiare è stato trasferito nel posteggio della sede dell'Agenzia a San Sisto. Monumento alle spese inutili. Almeno secondo la procura contabile: parola, adesso, alla Corte. E.Prio.

