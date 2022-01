Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

IL CASO

Domani sessanta dei 120 educatori del servizio di assistenza scolastica a ragazzi disabili che operano in tutte le scuole del Comune di Perugia non torneranno al lavoro, dopo che il servizio è stato vinto da una cooperativa sociale di Pavia. I sessanta hanno inviato una lettera al sindaco Andrea Romizi in cui spiegano le ragioni della loro scelta e chiedono un incontro. «Non vogliamo-dicono tra l'altro i sessanta firmatari- che si dica, tanto meno da parte dell'Amministrazione comunale, che se il servizio non dovesse essere all'altezza delle promesse altrui e se cesseranno molte continuità relazionali tra noi, i nostri ragazzi e le nostre scuole, sia colpa nostra». La lettera è firmata da Monica Baiocco, Ivan Bartolini, Luigi Bettelli, Alessia Biagiotti, Chiara Bifarini, Miriam Billeri, Sara Boila Hanane Boudrouss, Gianluca Brugoni, Simona Bruno, Simonetta Bruschini, Nastascia Bucarini, Andrea Caggianese, Sante Camassa, Marta Castellani, Marta Cesarini, Angela Cesario, Monica Dittamo, Barbara Fabrizi, Chiara Farinelli, Silvia Fedon, Francesca Fiorucci, Ambra Formichetti, Loredana Frattegiani, Eugenio Grazioli, Patrizia Greco, Manuele Liberati, Paolo Licitra, Laura Longetti, Clorinda Mancini, Francesca Manfredi, Debora Milani Antonio, Monzillo Maria, Luisa Moriconi, Grazia Motolese, Nicola Papa, Alessandro Parisi, Marie Lena Patron, Fulvio Pazzaglia, Massimo Presciutti, Emanuele Principi, Maddalena Proietti, Quadrelli Michele, Quintavalle Daniele, Nicola Rallo, Filippo Rizzi, Alessandra Rosati, Daniela Salvucci, Pamela Sciamanna, Sheila Silva Huanuco, Valentina Tassi, Arianna Tei, Giulia Tonelli, Eleonora Truffarelli, Caterina Vermicelli.