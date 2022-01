Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

«Crediamo che molte delle responsabilità siano in capo al Comune che dopo aver prodotto un bando di gara sul quale già si preannunciano ricorsi al Tar, non ha sentito la necessità di ascoltare per tempo le sigle sindacali, salvo incontrarle in data 4 gennaio alla presenza del vicesindaco, il quale, limitandosi a prendere atto della situazione, ha garantito che non ci sarà alcun problema per gli utenti». Sul tema dell'assistenza scolastica agli alunni con disabilità a Perugia vanno all'attacco i sindacati Fp Cgil, Fisascat Cisl e Uil Fpl di Perugia e dell'Umbria. «Le cooperative perugine Polis e Borgo Rete, che gestivano il servizio scrivono i sindacati in una nota - non sono riuscite ad aggiudicarsi nuovamente l'appalto e nello stesso è subentrata la cooperativa Aldia. Subito comprendendo le difficoltà che si sarebbero potute determinare nel servizio, abbiamo richiesto in data 13 dicembre un incontro al sindaco, che non ha però sentito la necessità di confrontarsi con le organizzazioni sindacali». Spiegando nel dettaglio la vicenda, i sindacati chiedono «una legge sugli appalti». Proteste anche dai gruppi di centrosinistra di palazzo dei Priori che parlano di «una scelta inopportuna, ma soprattutto dannosa e reca gravi danni agli studenti e alle studentesse con disabilità assistiti, alle loro famiglie, nonché alle tante lavoratrici e lavoratori del mondo della scuola». Lo scrivono Pd, Idee Persone Perugia e Rete Civica Giubilei insieme al consigliere regionale Tommaso Bori (Pd) in merito a «tempistiche e ai risultati della nuova gara d'appalto per la gestione dell'assistenza nelle scuole nel Comune».