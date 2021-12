Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

Corso Garibaldi, aggressioni verbali e minacce nei confronti dei non vedenti per i parcheggi: uno straniero, con precedenti di polizia, è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia per il reato di danneggiamento e violenza privata. I poliziotti sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto, pervenuta alla sala operativa della questura, per l'ostruzione con una catena e il danneggiamento della porta di ingresso ai locali dell'associazione Acli-Anpvi di via Pennaricci. Giunti sul posto gli agenti sono riusciti a rintracciare e identificare lo straniero che è stato denunciato per il reato di danneggiamento e violenza privata. L'intervento ha consentito di riportare la situazione alla normalità, con la rimozione della catena che impediva l'accesso e restituendo la possibilità agli associati di poter fare nuovamente ingresso nei locali dell'associazione.

Ma la paura è che le cose non finiscano qui. Perché, sostiene l'avvocato Michele Gambini che tutela l'associazione di non vedenti, «nelle ultime settimane c'è stata un'escalation di atteggiamenti minacciosi nei confronti del presidente dell'associazione e del circolo». Insomma, si teme che la problematica relativa ai parcheggi possa non essere conclusa con l'intervento della polizia.

Mi. Mi.