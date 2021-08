Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Continua il braccio di ferro del comitato Antipuzza di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Bosco e Ramazzano che solleva ancora una volta una questione connessa ad una azienda del territorio, l'Agri Flor. Secondo quanto spiegato dal comitato in una nota, sarebbe stato chiesto ad una cittadina di «rimuovere le sue critiche da Facebook relativamente al noto problema della puzza. Dopo il danno aggiunge il comitato - anche la beffa». Lo stesso comitato nell'intervento parla dell'utilizzo del popolare social network, appunto Facebook, come uno dei «mezzi del tutto legittimi». «Il problema - spiegano - è la mancanza di controlli e l'inerzia istituzionale nel risolvere l'incompatibilità urbanistica dell'area ad ospitare chi non doveva mai essere stato autorizzato a svolgere attività di trattamento rifiuti speciali», riporta ancora la nota con cui il comitato mette in evidenza la difficoltà che c'è nel «vivere in un centro abitato ove è stata autorizzata» una azienda di quel tipo. Relativamente alla questione dei commenti via social e della vicenda raccontata «il Wwf, il Comitato Antipuzza di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Bosco e Ramazzano, nonché il Comitato Molini di Fortebraccio» hanno voluto esprimere «tutta la loro solidarietà alla cittadina colpita da questa ingiustizia», aggiungendo che relativamente alla questione aperta da lungo tempo rimarranno «sempre uniti» e «non arretreranno di un millimetro».