Continua a far discutere il nodo della sosta nel centro storico. Soprattutto quando si parla del passaggio degli autobus che spesso, come accade quasi ogni giorno nell'area di piazza Italia, rimangono incastrati a causa delle automobili parcheggiate anche dove non si potrebbe. Ma se di problemi ce ne sono da una parte, non mancano nel versante opposto dell'acropoli.

Quello di piazza Cavallotti e piazza Morlacchi. Proprio lì, come provvedimento legato all'esecuzione di lavori alla cattedrale di San Lorenzo e dintorni, è stato tra l'altro disposto temporaneamente lo spostamento del capolinea del trasporto pubblico da piazza Cavallotti a piazza Morlacchi, nello spazio antistante la Biblioteca Umanistica.

Succede però che anche in quell'area si verificano numerosi casi di sosta selvaggia e al pari di piazza Italia, gli autisti delle linee del trasporto pubblico vanno in crisi. Proprio per questo c'è un sindacato, la Faisa-Cisal che, tramite il segretario regionale Christian Di Girolamo, ha scritto a Busitalia, Comune, polizia locale e prefettura, chiedendo un intervento risolutivo.

Nella lettera il sindacato mette «in risalto le criticità legate alla manovra cui sono sottoposti gli operatori di esercizio» nell'area di piazza Morlacchi (che deve essere oggetto di un'opera di riqualificazione definita lo scorso agosto) e piazza Cavallotti.

I nodi in realtà sono due, come spiega Faisa-Cisal: «Teniamo a sottolineare che le manovre senza l'assistenza di un agente abilitato non sono specificatamente previste dal codice della strada, nonché dalle più elementari norme di sicurezza stradale». E questo è un fronte. Subentra il nodo del caos dei parcheggi fai da te, cioè di chi arriva in quegli spiazzi, e lascia l'automobile dove fa più comodo. Creando non pochi disagi al prossimo. «Ad aggravare la situazione sopra descritta prosegue la lettera del sindacato che raccoglie lo sfogo degli autisti dei bus - spesso si verificano episodi di sosta selvaggia soprattutto nelle ore serali».

Ecco nero su bianco il problema con l'appello per un «celere intervento sperando che nel frattempo non si verifichi qualche spiacevole episodio». Chi si è trovato ad attraversare le due piazze nella giornata di ieri racconta della presenza della polizia locale, garantendo così il verificarsi di episodi di sosta selvaggia che mettono in crisi soprattutto gli autisti alla guida dei bus di grandi dimensioni. Problemi per gli autisti, rimanendo sempre alla fascia di centro storico, continuano spessissimo a verificarsi anche nella zona di Borgo XX Giugno, dove disagi non mancano mai nemmeno per i mezzi di soccorso di grandi dimensione, in particolare quelli dei vigili del fuoco.

Riccardo Gasperini

