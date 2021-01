IL CASO

«Completa fiducia sulla correttezza e sulla trasparenza dell'operato dei magistrati della Procura di Perugia». La esprime la Giunta esecutiva del Distretto di Perugia dell'Associazione nazionale magistrati dopo notizie su un'inchiesta «riguardante magistrati degli uffici giudiziari di Roma nella quale, all'esito delle indagini, sarebbero spariti o verrebbero celati una parte dei contenuti delle copie forensi dei cellulari sottoposti a sequestro nello stesso procedimento».

Anche se non viene mai indicato esplicitamente il riferimento è al fascicolo che coinvolge l'ex consigliere dell'Anm Luca Palamara, sotto inchiesta proprio a Perugia. La Giunta umbra dell'Associazione magistrati - in una nota - «stigmatizza con fermezza tutte quelle rappresentazioni delle vicende processuali che adombrano in capo ai magistrati che svolgono le indagini fini o obiettivi diversi da quelli strettamente giudiziari». «Esprime completa fiducia - prosegue - sulla correttezza e sulla trasparenza dell'operato dei magistrati della Procura di Perugia, già vittime di attacchi e di strumentalizzazioni, impegnandosi a vigilare per assicurare la serenità, la dignità e l'indipendenza della magistratura, nell'adempimento del proprio servizio».

Un messaggio molto duro e preciso che arriva subito dopo la ferma replica del procuratore capo Raffaele Cantone (che segue l'inchiesta su Palamara insieme ai sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano) che ha sottolineato come tutti gli sms del telefono cellulare dell'ex consigliere del Csm «sono stati regolarmente acquisiti e depositati agli atti del procedimento in corso davanti al gup di Perugia». Sulle ipotesi di sparizione dei messaggi, Cantone risponde parlando di «illazioni e falsità».

«Sono indignato per quanto sta accadendo - ha aggiunto Cantone - e invierò una relazione al procuratore generale di Perugia, a quello della Cassazione e al Csm. Mi riservo di valutare nei prossimi giorni se presentare querela o avviare un'azione civile contro chi propaga queste falsità».

E. Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA