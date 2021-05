16 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

CITTA' DI CASTELLO Un pomeriggio di sole, nuvole, vento freddo per l'insediamento di padre Giuseppe Renda a San Pio X dopo il ritorno alla stato laicale di Samuele Biondini e David Tacchini. Per circa 25 anni parroco a Umbertide e Terni, maestro dei chierici di Assisi, custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli, da settembre guardiano del convento di San Giovanni Battista agli Zoccolanti, padre Renda, frate minore, avrà la collaborazione di don Giovanni Gnaldi. «San Pio troverà in lui un amministratore parrocchiale eccellente», rassicura il vescovo diocesano, monsignor Domenico Cancian. Affermazione salutata dall'applauso convinto dei fedeli, tanti quanti ne può accogliere la chiesa nel rispetto delle norme anti pandemia. «Un affettuoso augurio ed un sostegno sincero per l'importante ruolo alla guida della parrocchia di San Pio X che in questo periodo ha messo a disposizione i suoi spazi a sostegno della comunità» arriva dall'assessore Luciana Bassini, presente a nome dell'amministrazione comunale. «Per quanto riguarda David e Samuele confermo ciò che ho scritto, invito a non dare ulteriore spazio ai pettegolezzi, tanto meno ai giudizi sulle persone, il Signore ci chiede da un lato di non giudicare e dall'altro di essere fedeli ai suoi comandamenti», aggiunge il presule. Le vicende di Samuele Biondini, 51 anni, e David Tacchini, 40enne, ex parroco ed ex vicario di San Pio X, vanno collocate a diversi mesi l'una dall'altra. Scelte meditate e sofferte. Amici ed appassionati di musica, uomini di chiesa sempre disponibili ad aiutare e confortare, sempre in prima linea per «ripristinare attività finite» nell'interesse di giovani e meno giovani del quartiere. David aveva condiviso con i parrocchiani il bisogno di riflettere, di guardare dentro se stesso. Samuele ha compiuto il passo in un secondo momento, forse spinto dal bisogno di trovare un aiuto per affrontare una prova non semplice e delicata. David si è ritrovato con una ragazza conosciuta prima che la vocazione lo portasse in seminario. E la simpatia di allora è diventato l'amore di oggi, cementato dall'impegno di entrambi per i più deboli. Forse all'inizio Samuele si è appoggiato ad un'infermiera come ad un bastone per superare le difficoltà, per esorcizzare solitudine e paura del futuro. Poi amicizia e gratitudine sono diventate qualcosa di profondo e solido, un sentimento forte e corrisposto. «Le notizie su preti che chiedono la dispensa sono sintomatiche di una situazione di crisi del sacerdozio in tutto il mondo e campanelli d'allarme per i vertici del Vaticano e delle singole conferenze episcopali per allargare l'esercizio del ministero ai preti sposati», commenta il Movimento internazionale dei sacerdoti sposati. «Per arginare la crisi si potrebbero riaccogliere nel ministero i preti sposati che hanno fatto questa scelta secondo la normativa prevista con dimissioni, dispensa e matrimonio religioso». Walter Rondoni