IL CASO

CITTÀ DI CASTELLO La sfida. «Mi auguro si possa convocare una Commissione che sia propedeutica a quel tavolo tecnico che veniva riportato all'interno della risoluzione approvata in Consiglio Regionale e che l'assessore ha invece arbitrariamente bypassato non consentendoci di dimostrare fattivamente che quanto abbiamo proposto può effettivamente funzionare, trincerandosi dietro un non si può fare a prescindere». S'infiamma il confronto tra il Mosaico e l'assessore regionale Enrico Melasecche sugli orari Fcu, individuati dall'associazione come l'intervento a costo zero per rompere l'isolamento di un comprensorio. «Abbiamo pensato di intervenire solo ora, dopo che l'assessore ha definito propaganda le lamentele dei pendolari dell'Altotevere», precisa Carlo Reali in una lettera aperta a Valerio Mancini, Lega, presidente della Seconda Commissione di Palazzo Cesaroni.

«Se ci viene data la possibilità a quel tavolo arriveremo con tecnici che saranno in grado di documentare che le nostre proposte sono basate su dati reali e non su chiacchiere da bar come l'assessore stesso le ha definite», avverte il numero uno de Il Mosaico. «Vorremmo la possibilità di dimostrare che la nostra non è e non sarà mai una sterile propaganda ma il sistema per migliorare le cose e vorremmo che chi è incaricato e pagato per farlo risponda con soluzioni mirate all'oggi e si faccia carico di esporre in modo chiaro quello che si vuol fare e soprattutto non fare nell'immediato», chiede. «Non ci servono solo parole del vedremo, faremo a lungo termine ma risposte concrete perché di promesse ce ne sono state fatte anche troppe nel corso degli anni», specifica. «Amaro sconforto per le dichiarazioni dell'assessore ai trasporti Melasecche», esprime anche Annalisa Costa, Comitato pendolari stufi. «Si evince chiaramente la non volontà di rispettare o far rispettare la votazione all'unanimità in consiglio regionale sul nuovo orario, più consono per i fruitori del servizio», protesta. «Troppo facile delegare le decisioni a Rfi e BusItalia o buttarla sulla sicurezza, una questione che doveva essere risolta da anni».

Walter Rondoni