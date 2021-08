Domenica 15 Agosto 2021, 05:01

CITTA' DI CASTELLO Daspo urbano per uso indebito di spray al peperoncino. Provvedimento del questore di Perugia, Antonio Sbordone, a carico dello straniero che lo scorso mese aveva creato panico e messo a repentaglio l'incolumità degli avventori di un bar del centro. E' stato il personale del Commissariato di Polizia, diretto dal vice questore Michele Santoro, a notificare quello che in termini tecnici si chiama Divieto di accesso al centro urbano, ad un cittadino di origini tunisine, trentaseienne, conosciuto alle forze dell'ordine.

Senza giustificato motivo aveva usato la bomboletta, destinata unicamente alla difesa personale, causando, come specificato dagli inquirenti, «un'allarmante situazione di pericolo per i numerosi clienti presenti».

Stupido scherzo o disegno messo in atto per approfittarsi della situazione? La pattuglia impegnata in un servizio di prevenzione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica (come lamentato a più riprese dai residenti) era intervenuta a tempo di record. Per prima cosa aveva prestato aiuto agli avventori dell'esercizio pubblico che nel frattempo si erano fiondati all'esterno, «creando panico, grave pericolo di ressa e schiacciamento fra le persone». Momenti di forte concitazione per il fastidio alle gola ed alle vie respiratorie provocato dalla capsaicina, sostanza naturale dalle proprietà vasodilatatorie, contenuta nello spray.

L'indagine, subito avviata, si è avvalsa delle testimonianze dei presenti e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia comunali, sia interne all'attività commerciale. Dopo l'identificazione del responsabile dell'inqualificabile gesto, è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria per i reati di getto pericoloso di cose e porto d'armi o oggetti atti ad offendere.

La decisione del questore adesso gli impedisce di accedere al locale teatro dell'evento, di fermarsi nelle immediate vicinanze, di entrare in pubblici esercizi nel centro storico. L'eventuale violazione comporta la reclusione ed una multa salatissima.

