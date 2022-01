Sabato 22 Gennaio 2022, 05:02

IL CASO

Ci sono quattro milioni di buoni motivi affinché il piano di salvataggio di Monteluce vada in porto. Quattro milioni di buoni motivi su cui ballano trenta imprese umbre del Consorzio Monteluce. Aziende che guardano con ansia ai tempi supplementari concessi dal fondo. Perché dal 2018 non vedono un euro. Lavaori fatti e mai pagati, banche che hanno chiuso i rubinetti sullo sconto degli effetti del fondo perché effetti a ritenuti a rischio

Adesso le mosse di Amco e i tre mesi di tempo che il fondo Comparto Monteluce si è dato per dire di sì all'immissione di liquidità che aprirà le porte al piano di salvataggio, danno uno spiraglio diverso. Lo spiega Mario Riccioni che del Consorzio delle imprese in attesa è il presidente: «Siamo vigili. Vediamo una luce in fondo al tunnel, ci aspettano tre mesi decisivi ma ci sono i presupposti perché l'operazione, questa volta, dopo attese e illusioni, abbiamo una chiusura positiva». Amco ha messo sul piatto in una forchetta di ristori tra il 50 e il 70 per cento in base agli anni in cui si spalmano i debiti: nel primo caso tre nel secondo i sette del rilancio di Monteluce. Gli artigiani guardano con più sicurezza anche questa prospettiva.

Con una partita nuova, tutta da giocare, che è quella del futuro: cioè gli artigiani umbri potrebbero continuare a lavorare in quello che ancora è un cantiere fantasma. Riccioni non chiude la porta. Anzi. E lo sopiega così: «Se ci sono garanzie è fuori di dubbio che una volta chiusa». È cambiato il clima intorno alla pratica di Monteluce. E dopo anni di stenti e di polvere nascosta sotto al tappeto l'accelerazione voluta dalla giunta Tesei, ha spostato la bilancia in maniera che, al momento, può essere divisa. Ancora Riccioni: «C'è grande attenzione da parte delle istituzioni coinvolte questo ci dà, senza dubbio, fiducia. Tra l'altro, da quanto ci risulta, anche l'intesa tra Amco e Aereal Bank Ag è molto vicina. Quindi se si supera l'ostacolo della liquidazione della banca tedesca, anche il tempo che ha chiesto Amco per giocare la sua partita può essere affrontato, anche da parte nostra, con molta più serenità».

Da quello che filtra Aereal Bank Ag e Amco hanno deciso di stringere i tempi. I contatti si sono fatti più frequenti dopo il dicembre di ghiaccio e i bene informati danni entro un mese la chiusura di quella partita, cioè l'uscita dei tedeschi dal Fondo Comparto Monteluce. Se Amco fa quel passo significa, di conseguenza che c'è un via libera di massima all'investimento su Monteluce. Che doveva essere di sette milioni di euro, ma che, per chiudere il conto con i tedeschi, potrebbe salire. Di quanto? La cifra ipotizzata sembra che si aggiri tra i due e i tre milioni. Non un dettaglio rispetto all'ampliamento dell'investimento iniziale, ma un segale chiaro di dove vuole arrivare Amco, la Spa italiana che opera nel settore finanziario, in particolare nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati.

Luca Benedetti

