IL CASO

C'è anche il capitolo dell'attività del nuovo Nucleo decoro urbano Fontivegge a dare corpo al nuovo bilancio dell'attività della polizia locale.

Qua il dato più corposo per l'attività svolta nei mesi scorsi, è quello delle 129 persone identificate nell'ambito dei controlli del territorio. Fra le righe si legge anche di 8 espulsioni, 3 sgomberi e restituzione ai legittimi proprietari di appartamenti occupati abusivamente, 9 sequestri amministrativi di droghe (quelle recuperate sono eroina, hascish, marijuana, cocaina, metadone).

Gli agenti del nucleo di Fontivegge (che presto sarà affiancato dall'unità cinofila), conta nel bilancio dell'attività svolta anche il controllo di 63 veicoli con un totale di 42 violazioni al codice della strada riscontrate. Fra queste 3 per guida senza patente, 4 veicoli senza revisione, 5 veicoli senza assicurazione, 1 patente scaduta, 1 patente ritirata non convertita. I fermi/sequestri di veicoli sono stati rispettivamente 3 e 5.

Sul fronte dell'attività svolta per il contrasto agli stupefacenti il report parla anche di 19 fotosegnalamenti e 42 controlli nel sistema di controllo delle forze di polizia (con 14 inserimenti).

E i più generali numeri relativi all'attività dell'ufficio di sicurezza urbana? Emergono ben 1117 fascicoli protocollati, con 58 accessi per controllo immobili occupati da soggetti dediti ad attività illecite, 21 controlli per incuria ed abbandono di aree pubbliche e private, 20 controlli per imbrattamenti e danneggiamenti.

I soggetti identificati sono stati complessivamente 191. Sono 24 i controlli per accattonaggio (26 i soggetti identificati), 32 per prostituzione stradale (55 soggetti identificati, 8 sanzionati), 5 casi di daspo urbano, 71 le notizie di reato, 14 i soggetti denunciati per guida sotto l'effetto di alcol e/o di sostanze stupefacenti, 573 le attività di polizia giudiziaria.

