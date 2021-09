Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:02

IL CASO

Bottiglie d'acqua con «presenza di agenti tensioattivi superiori ai limiti consentiti dalla legge». È per questo che i carabinieri del Nas, coadiuvati da personale della Asl, hanno denunciato i due legali rappresentanti di uno stabilimento di produzione di acqua minerale dopo un controllo, come riporta una nota del ministero della Salute, «ha consentito di appurare la presenza di irregolarità nelle procedure di pulizia e sanificazione degli impianti». I due sono accusati di essere «responsabili di aver posto in commercio alimenti contenenti sostanze nocive».

Il controllo è partito dopo la segnalazione di un privato cittadino, che ha comprato le bottiglie e le ha consegnate ai carabinieri: opportunamente repertate, sono state recapitate al locale laboratorio Arpa che ne ha sottoposto il contenuto ad analisi.

Dai risultati è emersa la «non conformità» del prodotto proprio a causa della quantità di agenti tensioattivi che ha portato al controllo dello stabilimento di produzione nel territorio provinciale. Sono state quindi impartite le opportune prescrizioni da parte della Asl e sono scattate le due denunce.

E. Prio.