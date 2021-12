Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

Bimbi al freddo e genitori arrabbiati. Continua ad avere ripercussioni il caso del blocco del teleriscaldamento, una vicenda finita quasi da subito anche sul tavolo del prefetto. Fra le utenze coinvolte, c'è anche quella della scuola materna Montessori di via Fonti Coperte, con 40 bambini in due sezioni. Nell'immediato una soluzione tampone era stata individuata ma «nel frattempo le temperature sono scese e ad oggi la scuola è fredda, le stufette in dotazione non sono più sufficienti e non è possibile implementarle per i limiti di portata dell'impianto elettrico».

L'hanno scritto i rappresentanti dei genitori in una lettera inviata al sindaco Andrea Romizi e alla dirigente dell'Ic Perugia 4 Maria Cristina Bonaldi. Una comunicazione che si chiude così: «Si fa presente che alcune famiglie visto il freddo che c'è a scuola, non stanno mandando i figli a scuola e che altre famiglie stanno già vedendo di trasferire i propri bambini presso altri istituti sicuramente meglio organizzati». Una presa di posizione chiara per dire che qualcosa bisogna fare per migliorare la situazione, affrontata in un incontro on-line che si è tenuto nelle scorse ore ma che non pare sia servito a sciogliere i nodi. Nella stessa comunicazione viene chiaramente spiegato che l'ipotesi del trasferimento temporaneo negli spazi dell'ex asilo nido Lilliput, attualmente dismesso, non piace a genitori e corpo docente (che si erano già espressi contrati da tempo). «Detta struttura presenta dimensioni molto più ridotte di quella attualmente in uso, è composta di solo due ambienti e di 1 bagno con 4 servizi a misura non congrua per i bambini della materna. Il locale non è dotato di spazi per il servizio di mensa interna, né di ambienti che permettano lo svolgimento delle attività didattiche. Basti considerare che la struttura ospitava precedentemente un asilo nido con capienza di 19 bambini. Inoltre in tali locali non si vede come possano essere rispettare le cautele normative imposte a contrasto dalla pandemia Covid». Le motivazioni sono state indicate nella lettera a seguito della riunione online tra scuola, genitori e Comune. In quell'occasione le famiglie auspicavano una svolta in fatto di soluzioni per migliorare il riscaldamento nell'attuale sede della Montessori. Questo a seguito di sopralluoghi «volti a verificare i costi e la fattibilità di un impianto a pompe di calore, che avrebbe potuto essere utilizzato anche come condizionatore d'estate peraltro, o almeno di un adeguamento dell'impianto elettrico con potenziamento della portata al fine di garantire un incremento del riscaldamento elettrico». La rabbia delle famiglie monta anche per il fatto che «non ci sono pochi spicci da investire per la tutela e il benessere di 40 bambini cittadini».

Riccardo Gasperini