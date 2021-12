Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

ASSISI Segnalati e multati due cittadini per abbandono di rifiuti a Rivotorto e Tordandrea. Dopo aver notato alcuni sacchi di immondizia abbandonati, la polizia locale ha provveduto a svolgere una serie di indagini. Dall'esame del materiale è stato possibile risalire ai responsabili. I controlli sul territorio, relativi in particolare all'abbandono dei rifiuti lungo i fossi e lungo le strade di campagna, vengono effettuati dalla polizia locale in accordo con il personale dell'Eco Cave. L'amministrazione comunale ha dato disposizioni alla polizia locale di intensificarli in tutto il territorio comunale. L'amministrazione comunale è al lavoro anche per rendere operativo il protocollo per il controllo di vicinato che prevede una sinergia tra cittadini, istituzioni e forze dell'ordine al fine di garantire la sicurezza del territorio. Il controllo di vicinato mira a coinvolgere i cittadini per contribuire alla prevenzione di fenomeni di illegalità e a rimuovere elementi che possono costituire un presupposto al degrado della vita collettiva. Oltre che a garantire la sicurezza, il protocollo punta ad assicurare il controllo dell'ambiente e del decoro urbano.

Massimiliano Camilletti

