17 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

ASSISI Fuga dalla città. Il Covid, dopo i turisti, sta facendo fuori le attività commerciali. Basta far due passi per le vie del centro storico per rendersene conto. Soltanto tra via Santa Chiara e corso Mazzini, nel cuore della città, ci sono due locali in vendita e tre in affitto. I cartelli affissi sulle vetrine parlano chiaro.

«Niente turisti, ma quel che è peggio non ci sono più nemmeno gli assisani - dice un residente -. Serve una politica di ripopolamento del centro. Viviamo da tempo in una città fantasma». Per fortuna ci sono delle attività storiche che resistono, come la cartoleria e libreria Zubboli in piazza del Comune. Per molti residenti un punto di riferimento fondamentale. Trovarla aperta è confortante. Anche il fotografo Andrea Angelucci resiste col suo negozio in via Borgo Aretino. «Il tira e molla che ci ha accompagnato in questo anno - spiega - ci ha logorato economicamente e psicologicamente. La struttura economica della città sta crollando. Un tessuto economico che lentamente muore, porta con sè drammatiche e inevitabili conseguenze sociali, innescando una reazione a catena dalla quale difficilmente potranno esistere delle persone immuni. Oggi assistiamo sempre di più ad una divisione tra persone tutelate (coloro che hanno uno stipendio) e persone che non hanno questo genere di tutela (gli autonomi). Ma nonostante gli uni non potranno mai fare a meno degli altri, assistiamo ad egoismi e sciocchi protagonismi che altro non fanno che aumentare questa divisione sempre di più insanabile. Forse è questo il virus principale che dobbiamo combattere». Solo nel centro storico di Assisi ci sono 300, tra bar, ristoranti, negozi di coccetti, pizzerie e altre attività commerciali, che rischiano di chiudere. «Le attività che svolgono commercio in filiera turistica, souvenir, enogastronomiche, prodotti tipici, religiosi, e naturalmente di commercio e abbigliamento ha ricordato Vincenzo Di Santi, presidente di Confcommercio sono alle prese con una crisi gravissima, drammatica. Ci sono affitti esorbitanti che in molti casi i commercianti non riescono a pagare. Queste attività, il cui giro d'affari è stato cancellato dalla pandemia, devono essere risarcite in maniera adeguata affinché possano tornare, in futuro, ad accendere i loro punti luce». E anche lo scorso venerdì, nonostante il freddo, nonostante le delusioni, diversi commcrcianti erano in piazza san Rufino in rappresentanza di tutti per chiedere di essere ascoltati. Anche qui gli operatori, salutati dal parroco don Cesare Provenzi, hanno manifestato con striscioni e volantini: «Sono mesi che invochiamo l'attenzione del Governo, vogliamo un adeguato risarcimento per il drastico calo di fatturato registrato in questo anno di pandemia. Siamo nuovamente scesi in piazza per la totale assenza di aiuti. Le chiusure tra Regioni e tra Comuni ci tolgono la possibilità di lavorare».

Massimiliano Camilletti