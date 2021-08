Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

ASSISI È finito all'ospedale dove è stato medicato dopo esser stato colpito alla testa con una seggiola. Vittima dell'aggressione un uomo che venerdì si trovava in un agriturismo con piscina situato nella periferia di Assisi, non lontano in linea d'aria dalla superstrada.

La sua colpa è stata quella di aver preso le difese della titolare della struttura ricettiva contro la quale stavano inveendo un gruppo di giovanissimi che erano stati ripresi perché tenevano un comportamento affatto civile. Per tutta risposta i ragazzini gli si sono scagliati contro. Un altro fatto inquietante si è consumato nei giorni scorsi a Santa Maria degli Angeli.

IL RAID

Attorno alle due di notte in via IV Novembre, a cinquanta metri dal negozio Fortini sport, due persone hanno tentato un furto scavalcando la recinzione di un'abitazione. Il caso ha voluto però che il proprietario fosse sveglio e li sentisse. I due balordi si sono così dileguati rinunciando ad entrare nella casa. La poca luce della notte non ha consentito ai proprietari dell'abitazione di scorgere il volto dei presunti ladri. Il fatto ha allarmato non poco i residenti della zona, timorosi che l'episodio possa ripetersi. Ladri in azione nei giorni scorsi anche in via del Torrente a Bettona. Una donna è stata svegliata dai rumori provenienti dall'interno di una casa situata in prossimità di stalle abbandonate. A Bastia infine, nel quartiere di borgo I maggio, qualcuno ha pensato bene di rompere il lucchetto e rubare la bici di un bambino.

Massimiliano Camilletti

