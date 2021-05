14 Maggio 2021

IL CASO

ASSISI Denunciata per frode una coppia specializzata in truffe e reati contro il patrimonio. A scoprire la truffa, in questo caso ai danni di un'agenzia di assicurazioni, sono stati gli agenti del commissariato di Assisi a seguito di una denuncia fatta da un cittadino straniero da tempo residente ad Assisi. L'uomo, dopo aver letto un annuncio pubblicato su un social network, ha contattato il venditore per acquistare l'auto che aveva messo in vendita. I due si sono quindi incontrati al fine di formalizzare il passaggio di proprietà. Raggiunta l'intesa economica, l'uomo residente ad Assisi è entrato in possesso del veicolo e si è recato presso un'agenzia di pratiche automobilistiche per presentare tutta la documentazione richiesta. Poco dopo però è stato contattato dalla propria assicurazione: quell'auto era stata di recente protagonista di un sinistro stradale nel quale lui stesso sarebbe rimasto coinvolto qualche giorno dopo esserne entrato in possesso.

A quel punto si è reso conto di esser stato vittima di un raggiro, in quanto il giorno dell'incidente si trovava con assoluta certezza altrove. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti guidati dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca è emerso che in realtà a guidare il veicolo coinvolto nell'incidente non era lui, ma una donna nata in Sicilia nel 1963, con diversi precedenti per truffa, ma soprattutto moglie dell'uomo che gli aveva venduto l'automobile. Anche il venditore dell'auto è risultato essere originario della Sicilia e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Con ogni probabilità il venditore, durante le procedure relative alla transazione, si è impossessato del nuovo numero di polizza assicurativa dell'acquirente e poi ha messo in atto la truffa. Un finto sinistro dunque messo in piedi raggirare la compagnia di assicurazione, con una finta constatazione amichevole di incidente compilata carpendo i dati della polizza dell'uomo cui avevano venduto l'auto e che hanno fatto risultare alla guida di uno dei due mezzi coinvolti nell'incidente. Grazie alla raccolta delle dichiarazioni testimoniali e agli accertamenti tecnici compiuti sulle utenze, è emerso però con chiarezza il pieno coinvolgimento nella frode dei due coniugi. La coppia è stata quindi denunciata. Quello delle truffe alle assicurazioni è un fenomeno tipicamente italiano che non risente della crisi. Le truffe, e non solo nel campo della responsabilità civile auto, sono ormai un fenomeno criminale di amplissima portata. Negli ultimi anni, la crisi economica ha fatto diventare il fenomeno delle frodi assicurative un vero e proprio ammortizzatore sociale.

Massimiliano Camilletti