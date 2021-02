IL CASO

Anche gli zaini dei bambini. L'immagine è avvilente e racconta uno stato d'allerta certificato dai racconti e dai numeri: lo zainetto di un bambino abbandonato in un anfratto «dove spesso i balordi ci lasciano borse e portafogli appena ripuliti», probabilmente rubato dopo un assalto a un'auto in sosta. «Nemmeno le cose dei più piccoli lasciano in pace: rubano di tutto pur di avere qualcosa da investire per la dose quotidiana».

Cronache di Fontivegge, di un quartiere che sta lottando con tutte le forze a fianco delle forze dell'ordine per vincere spaccio e degrado ma che deve fare i conti con chi sfida anche le limitazioni dettate dall'emergenza sanitaria pur di trovare quanto cerca. E le cronache raccontano soprattutto di una presenza continua di persone alla ricerca di stupefacenti e di punti in cui la presenza di spacciatori si incrocia con la prostituzione in strada generando un mix di degrado e senso di insicurezza. E rabbia. Espressa con forza anche attraverso i canali social. Rabbia contro uno stato di cose che, raccontano i residenti, sembra non cambiare nonostante gli impegni presi soprattutto dall'amministrazione comunale. «Saremo soltanto un serbatoio di voti?» sbotta qualcuno commentando il grido d'allarme di altri residenti. «Uscire di casa diventa uno slalom tra trans e un nugolo di spacciatori che vanno e vengono e che conosciamo molto bene» è l'urlo di rabbia social sulla pagina Progetto Fontivegge segnalando da giorni la presenza di prostitute e transessuali anche oltre il coprifuoco tra via Canali e via Campo di Marte. «Perché invece che fare il pieno di pattuglie di sera in piazza IV Novembre dove non c'è più nessuno non le mandano da queste parti?» si chiede e chiede un altro residente.

Ancora le cronache da Fontivegge: i carabinieri nel corso di controlli in zona piazza del Bacio hanno fermato un ghanese residente ad Ancona che a novembre era stato espulso dal questore.

SIRINGHE CHOC

E se le testimonianze raccontano questo stato di cose, arrivano scioccanti a dare ancora più sostanza. Sono i numeri delle siringhe e degli usi tra i ragazzi che arrivano direttamente da chi sta al fronte tutti i giorni: Claudia Covino (Usl Umbria 1), Fabrizio Valocchia (Gesenu), Domenico Barberio coordinatore CABS (Centro a bassa soglia) cooperativa Borgorete e Jacopo Cordone studente e socio dell'Associazione Circolo Island Madonna Alta, che hanno partecipato ieri in Comune alla quarta commissione consiliare Cultura alla discussione sull'ordine del giorno presentato dal consigliere Fabrizio Croce (Idee Persone Perugia) la proposta di soluzioni mirate in ottica di riduzione del danno, per contenere i problemi provocati alla salute pubblica e le conseguenze sociali ed economiche per la comunità derivanti dall'abbandono di siringhe da parte degli utilizzatori di droghe pesanti.

Proprio i numeri dimostrano come il tema sia particolarmente attuale e necessiti dell'attenta valutazione delle misure proposte come l'adozione sperimentale di raccoglitori per aghi o siringhe (specie nelle aree sensibili) o della macchina-scambia siringhe: gli ultimi dati disponibili parlano di 776 persone in cura al Sert e quasi 9mila interventi in un anno dell'Unità di strada. Ancora l'unità di strada: gli under 24 che hanno chiesto aiuto sono passati dal 2013 al 2019 da 218 a 2347 e che il numero di siringhe distribuite è passato da 3607 a 9178. Dai dati rilevati dai Servizi risulta che le aree della città dove è maggiore la raccolta di siringhe abbandonate sono il Parco Chico Mendez (Madonna Alta/Cortonese), il Parco della Pescaia (Via XX Settembre/Fontivegge) e l'area verde di Via del Cortone (Corso Cavour/Centro). E poi il dato sulla raccolta di siringhe: «In generale nel Comune di Perugia si è raccolta una quantità di siringhe che passa dai 190 chili del 2016 ai quasi 300 nel 2019, evidenziando un utilizzo crescente di droghe da iniezione».

