Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Alcol e cattive intenzioni: un binomio che nella maggior parte dei casi porta guai e problemi. Gli ultimi in fatto di tempo arrivano da un bar nella zona del Trasimeno, dove il troppo bere e la voglia improvvisa di menare le mani hanno dato il via a una violenta rissa che si è conclusa con due persone finite in ospedale.

I fatti. L'allerta è partita nella tarda serata di domenica, quando dal bar e dalla zona circostante sono partite le richieste di intervento a seguito di una violenta rissa che si era appena scatenata. Un gruppo di persone a darsele di santa ragione e residenti spaventati che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto, nel giro di pochissimi istanti, una pattuglia dei carabinieri per riportare la situazione alla calma e stabilire cosa fosse successo. Come spesso accade in questi casi, basta vedere il lampeggiante e sentire il suono della sirena per frenare la maggior parte dei bollenti spiriti. Solo che in questo caso due persone hanno avuto la peggio. Due ragazzi, uno italiano e l'altro straniero, finiti al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della misericordia proprio a seguito delle botte date e (evidentemente) prese nel corso della zuffa.

Ma l'alcol può fare gravi danni anche se lo si porta via da un supermercato senza pagare. Proprio quanto accaduto a un marocchino 40enne che ha tentato di portare via gin e vodka dagli scaffali di un centro commerciale in zona Corciano: 80 euro il valore complessivo dei prodotti che ha tentato di rubare, ma il peggio è stato che dopo essere stato bloccato a seguito dell'arrivo della polizia è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione, immediatamente stavolta eseguito.

E. Prio.