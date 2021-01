IL CASO

Al via alle proposte di interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare. «È volontà dell'amministrazione ha detto l'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia - partecipare al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare e individuare potenziali partner che concorrano alla realizzazione degli interventi possibili. Come ambito territoriale di riferimento abbiamo scelto l'area del centro abitato di Ponte San Giovanni, ma potranno essere valutate anche proposte esterne a quest'area». Intanto in commissione Urbanistica (III) finisce la questione del fallimento delle due imprese di costruzioni dei palazzi della vergogna in via Adriatica a Ponte San Giovanni, proposta dalla consigliera Morbello (M5S). L'assessore al Bilancio, Cristina Bertinelli, ha spiegato che in merito al fallimento di Palazzetti Spa il Comune ha presentato domanda di ammissione al passivo, venendo inserita nella procedura per un credito totale di 455mila euro e che le perizie di stima del compendio immobiliare hanno riferito un valore di circa 9 milioni di euro. Il Comune è stata ammesso alla procedura per un importo totale di 181 mila euro per il fallimento di So Ges Hit e le perizie di stima hanno rappresentato valori immobiliari per circa 3 milioni di euro. Ora si procederà con il programma di liquidazione.

