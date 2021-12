Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

«A quattro mesi dall'inizio dell'anno scolastico, l'amministrazione del Comune di Perugia ha indetto una gara d'appalto (poi vinta da una cooperativa esterna al territorio umbro), per garantire l'assistenza a 400 alunni con Bisogni Educativi Speciali a fronte della quale sono coinvolti 109 educatori, e che finora - da oltre venti anni era stata affidata alle cooperative Borgo Rete-Polis». Così il personale scolastico dell'Itas Giordano Bruno spiega la difficile situazione che si è venuta a creare: «Tenuto conto che gli operatori delle cooperative locali collaborano da molti anni con la nostra istituzione scolastica chiariscono -, si ritiene indispensabile la prosecuzione dei rapporti con i medesimi operatori che hanno consolidato con i nostri studenti significative relazioni interpersonali di fiducia e affidamento che andrebbero vanificate qualora la collaborazione con le cooperative locali venisse meno. Oltretutto con l'improvviso avvicendamento delle figure di riferimento si andrebbero ad inficiare non soltanto i processi di crescita degli alunni, stabiliti anche su consolidati legami con le famiglie e col territorio, ma anche gli stessi processi di inclusione con il gruppo classe e la comunità scolastica». Il personale dell'Itas, chiedendo «opportuni provvedimenti per garantire la permanenza delle cooperative locali», insiste sul rischio di «interrompere il piano educativo progettato» e sull'improvviso cambiamento che «comprometterebbe un grave deterioramento dei processi di inclusione, con importanti conseguenze per gli studenti in ambito relazionale e didattico».

E.Prio.