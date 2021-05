27 Maggio 2021

IL CASO

A distanza di 16 anni, la vicenda giudiziaria che ha coinvolto un noto gestore di night club nel capoluogo, deceduto nel frattempo, per gli oltre 30 imputati coinvolti si è conclusa con l'assoluzione o la prescrizione del reato contestato. Un gruppo composto da italiani e balcanici accusati di aver messo in piedi un'associazione a delinquere che avrebbe portato in città decine di ragazze, specie romene, con la promessa di un lavoro e invece avviate alla prostituzione. Tra le accuse, infatti, state formalizzate anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione e la riduzione in schiavitù. Alla sbarra tutti coloro che lavoravano nei night club e gli affittacamere mentre nel dibattimento, in Corte d'Assise, sono finite anche una serie di intercettazioni telefoniche. La pubblica accusa puntava anche sulle testimonianze delle stesse donne, molte delle quali, però, non sono mai state rintracciate. Alla fine della fase dibattimentale (pm Giuseppe Petrazzini), conclusasi ieri a dieci anni dal rinvio a giudizio, è emerso che l'associazione a delinquere, così come la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento della prostituzione non sono mai stati provati. L'unico reato rimasto in piedi, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è caduto in prescrizione. «Per molti quindi c'è stata l'assoluzione, per altri la prescrizione e la vicenda giudiziaria è finita», racconta uno degli oltre 30 avvocati difensori coinvolti da vari fori del centro Italia, tra cui i perugini Luciano Ghirga, Fabrizio Giovagnoni, Francesco Falcinelli, Daniela Paccoi, Giuseppe Caforio.

