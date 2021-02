© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CHIESA«Voglio esprimervi la gioia di essere ritornato tra voi. Mi sta succedendo da due mesi un fatto strano: tutte le volte che ritorno in una parrocchia o in una comunità, come questa sera qui con voi, è come se fossi arrivato per la prima volta, è come se la mia vita fosse rinnovata».Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, ha parlato così al ristretto numero di universitari che mercoledì sera hanno preso parte alla celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, nella chiesa dell'Ateneo. Bassetti non ha nascosto la sua emozione nel fare ingresso in quel luogo di culto dopo la sua malattia a seguito del virus.Dalla guarigione «tutte le volte che celebro, ringrazio il Signore per aver avuto misericordia nei miei confronti, ma ringrazio anche tutte le comunità, perché ho saputo, anche attraverso i social, che nel periodo della mia malattia in tanti hanno pregato per la mia guarigione». E con tono scherzoso ha poi aggiunto «avete anche pregato bene, perché la preghiera ha funzionato».Il cardinale si è detto particolarmente colpito dal gesto che molti hanno voluto fare, recandosi in pellegrinaggio da Perugia ad Assisi. «Un pellegrinaggio che io non sarei ancora capace di fare, che ho compiuto con dei giovani alcuni anni fa per chiedere al Signore, attraverso l'intercessione del poverello, il dono delle vocazioni per la nostra chiesa».Su questo, ha detto rivolgendosi ai sacerdoti che «dovremo riprendere i pellegrinaggi vocazionali, anche perché stiamo un pochino in calo con le vocazioni».Nell'omelia di ieri Bassetti ha avuto anche parole per la speciale ricorrenza che celebra l'università, quella dei 700 anni della Facoltà di Medicina. «Era il 18 febbraio 1321 quando papa Giovanni XXII emanò una bolla in cui in Perugia veniva istituita questa Facoltà. All'epoca c'era la peste e alcuni medici, come è successo in questa pandemia, sono morti».Oltre che per la sua esperienza personale, Bassetti durante la celebrazione animata dalla Pastorale universitaria guidata da don Riccardo Pascolini, cappellano del luogo di culto situato nello storico complesso del Rettorato dell'Ateneo, ha parlato anche più in generale dell'emergenza Coronavirus. «Se noi accettiamo tutti i sacrifici, tutte le regole che ci vengono richieste ha detto Bassetti , anche questo doverci privare di ogni gesto di affetto, di amicizia nei confronti degli altri, che ascesi importante noi abbiamo già messo in pratica. E se questo lo facciamo anche per il rispetto della nostra salute e per solidarietà verso tutti, diventa al tempo stesso anche un atto di grande carità. Viviamo con impegno da uomini e da donne, stando in piedi. Il cristiano ha sempre motivo per restare in piedi anche se c'è la pandemia».