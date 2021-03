9 Marzo 2021

MARSCIANO Umbra Acque investirà 2milioni e 870mila euro sul territorio comunale per realizzare un nuovo depuratore. Ma non è tutto perché i lavori comprenderanno anche la sistemazione di alcuni tratti del vecchio acquedotto e della rete fognaria. Tutto ciò nel triennio 2021-2023. Di interventi importanti e necessari parlano gli assessori ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello e all'ambiente Roberto Consalvi, che dicono: «Criticità che da anni ricadono sulla popolazione con disagi più o meno grandi e che ora possono finalmente trovare una soluzione, grazie all'impegno che questa amministrazione ha portato avanti con numerosi e proficui incontri avuti con gli amministratori e i tecnici di Umbra Acque».

I lavori relativi alla rete dell'acquedotto prevedono l'ultimazione dell'impianto di purificazione di San Valentino per un importo di 10mila euro. Per quanto riguarda, invece, la rete fognaria, la somma stanziata complessivamente sarà di 520mila euro necessaria per il completamento dei lavori di sistemazione dei collettori fognari con il sistema di trattamento che riguarda le frazioni di Cerqueto e di Migliano, come pure il completamento della rete di via Orvietana nel capoluogo.

Nel comparto della depurazione il progetto prevede il completamento dell'ammodernamento, il potenziamento e la realizzazione del trattamento dell'impianto di depurazione a Santa Maria dei Poggiali, a servizio del capoluogo, per un importo di 145mila euro; inoltre è previsto l'adeguamento dell'impianto di Papiano con costi pari a 195mila euro. In questo comparto ricade anche il maggiore investimento che farà Umbra Acque sul territorio, la cui progettazione è prevista a partire dal 2021: un nuovo depuratore, per una potenzialità di 5mila abitanti equivalenti, cui verranno collegati, in prima battuta, gli scarichi delle frazioni di Pieve Caina, Castiglione della Valle e San Biagio della Valle. Tale importante infrastruttura, una volta realizzata, consentirà successivamente di collegare anche altre frazioni di Marsciano quali Spina, Villanova e Badiola al fine di eliminare definitivamente gli scarichi diretti sui corsi d'acqua e garantire un adeguato trattamento depurativo.

«La realizzazione del nuovo depuratore sottolineano Borzacchiello e Consalvi rappresenterà un tangibile miglioramento a tutela della sostenibilità ambientale e quindi della qualità di vita per tante famiglie della parte nord del territorio comunale. Tra le principali criticità che si dovranno risolvere c'è anche la presenza di fogne a cielo aperto come a Badiola, una situazione chiaramente non più sostenibile». A questo vanno aggiunti gli interventi per la riduzione delle perdite, che prevedono nel 2021 la sostituzione di molteplici condotte danneggiate nella frazione di San Valentino, lavori già in corso, per 440mila euro.

