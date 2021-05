22 Maggio 2021

IL CANTIERE

CITTÀ DI CASTELLO Al via il cantiere da un milione e mezzo per il restauro delle mura urbiche tra Palazzo Vitelli a Sant'Egidio e la Palazzina Vitelli. Sfiora i cinque milioni l'investimento complessivo sostenuto in 18 anni. L'intervento, finanziato da contributo regionale, verrà eseguito dal Consorzio Integra di Bologna attraverso la Cooperativa Archeologia di Firenze, una delle imprese più importanti in Italia nel restauro dei beni storici.

I lavori interessano una porzione di circa 400 metri su progetto degli ingegneri Marco Fontana, Francesca Barone, Lucio Gambetta, degli architetti Vittorio Galanti e Carolina De Camillis. Coordinamento di Benedetta Rossi. Alla rimozione della vegetazione seguiranno iniezioni di consolidamento a base di calce naturale idraulica e di miscele leganti, la messa in sicurezza ed il restauro statico delle porzioni pericolanti, la ricomposizione degli elementi sommitali per regolarizzare la superficie, proteggere il muro sottostante, consentire lo scorrimento delle acque. Verranno poi ricollocati i mattoni esistenti, quelli caduti o in alternativa laterizi fatti a mano, vecchi, di recupero dalla caratteristiche simili agli originali. Nella zona del bastione, in corrispondenza della collinetta boscosa interna al giardino di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, saranno effettuate opere specifiche. Dalla rimozione di alberi che danneggiano le mura alla posa in opera di micropali, dai servizi igienici a disposizione degli utenti del parco alla sistemazione del percorso pedonale, fino ad un impianto di illuminazione a led. «Un atto d'amore per la città, un altro obiettivo centrato nella riqualificazione del centro storico», commentano il sindaco Luciano Bacchetta ed il vice Luca Secondi.

Walter Rondoni