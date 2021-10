Martedì 19 Ottobre 2021, 05:01

GLI EVENTI

Riparte la stagione di teatro ragazzi per le famiglie al teatro Brecht. Curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale con il sostegno del ministero della Cultura e della Regione, porterà in scena tanti spettacoli delle migliori compagnie professioniste nazionali. A San Sisto si comincia questo sabato, per proseguire fino a domenica 6 marzo 2022. Un ricco programma formato da 15 titoli per 24 repliche. Tutti gli spettacoli saranno rappresentati in doppia replica, il sabato e la domenica alle ore 17, una novità assoluta nella programmazione solitamente offerta da Fontemaggiore, che scommette

nella voglia e nel bisogno di teatro da parte del pubblico.

Sabato 23 e domenica 24 programma al via con lo spettacolo Come il brutto anatroccolo, della compagnia Crest, consigliato dai 5 anni. È possibile acquistare i biglietti on line dal sito www.fontemaggiore.it o direttamente in teatro, il giorno dello spettacolo dalle ore 15.

IL RILANCIO

La direttrice artistica Beatrice Ripoli, spiega che «abbiamo pensato che fosse il momento di rilanciare, di recuperare con forza uno spazio per lo spettacolo dal vivo e uno spazio di presenza per i bambini e le famiglie. Veniamo da un periodo nero per lo spettacolo e la cultura in generale, durante il quale i bambini e i ragazzi sono stati privati di esperienze e di socialità e sovraesposti, di contro, agli stimoli digitali. Purtroppo la programmazione per le scuole, che in condizioni normali portava al Brecht circa 7.000 studenti all'anno, è ancora ferma. Con la rassegna Uno spettacolo di Famiglia, abbiamo perciò deciso di incrementare la proposta pomeridiana perché crediamo fortemente che nei ragazzi e nei genitori ci sia tanta voglia e bisogno di tornare ad abitare i teatri, dì tornare ad essere protagonisti della vita culturale del nostro paese». Tutto il programma su www.fontemaggiore.it e nella pagina Facebook Teatro Fontemaggiore.

Ri.Ga.