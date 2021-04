6 Aprile 2021

IL BILANCIO

Incidenti e malori: nel weekend super lavoro dei vigili del fuoco e anche del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria.

Proprio gli uomini del Sasu sono intervenuti a fianco di una squadra dei vigili del fuoco il giorno di Pasqua su segnalazione della Centrale unica regionale del 118 nei pressi del castello di Pieve del vescovo per soccorrere una donna che ha avuto un malore mentre raccoglieva asparagi nella zona di Migiana.

Purtroppo all'arrivo delle due squadre del Soccorso alpino, composte da tecnici, operatori e sanitari, intervenute insieme al personale del 118, è stato solo possibile constatare il decesso della donna.

GLI SCONTRI

Potrebbe poi esserci stato un malore di una delle due persone alla guida all'origine dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio in località Trebbio, nella zona Pila, lungo la Settevalli. Uno scontro frontale, secondo le prime informazioni, in cui sono rimaste coinvolte due vetture, con due feriti che sono stati portati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto, sono intervenuti una squadra della centrale dei vigili del fuoco e anche gli agenti dell'ufficio Infortunistica della polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica dello scontro.

La stessa squadra di pompieri ieri è poi intervenuta in località Case sparse di Magione per un altro incidente stradale: anche qui, sono state due le vetture coinvolte, con due feriti portati in ospedale con l'ambulanza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

La squadra di vigili del fuoco di Castiglione del lago, infine, sempre ieri pomeriggio, è intervenuta per un incidente stradale accaduto in zona Petrignano del lago, quasi al confine con la Toscana, insieme a una squadra di Montepulciano. Una vettura è uscita fuori strada e si è cappottata: all'interno due persone che sono rimaste ferite e sono trasportate in ospedale con eliambulanza.

