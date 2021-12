Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

LA STORIA

GUALDO TADINO Un vero e proprio incubo, scatenato dalle fiamme che sono divampate in casa, quello vissuto da una mamma di San Pellegrino con i suoi tre bambini. Quando sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana hanno trovato i tre piccoli di otto, quattro e tre anni in lacrime, terrorizzati. Si erano rifugiati, guidati dalla madre, sul terrazzo di casa e lì erano rimasti intrappolati, con le fiamme che continuavano a divampare nel salone e l'appartamento invaso dal fumo.

A chiamare i soccorsi, ieri mattina poco prima di mezzogiorno, proprio la madre che accortasi dell'incendio che era divampato nel salone di casa, preso atto dell'impossibilità di lasciare l'abitazione, aveva guidato i suoi tre bimbi sul terrazzo, chiudendosi fuori. Fortunatamente aveva portato con sé il cellulare e così ha potuto chiamare i Vigili del Fuoco che sono immediatamente intervenuti per trarre in salvo la famiglia. Al loro arrivo hanno trovato una situazione molto delicata, con i piccoli molto scossi, che stavano piangendo abbracciati alla mamma e il loro appartamento invaso dal fuoco e dal fumo. I vigili del fuoco sono entrati immediatamente in azione, riuscendo a domare le fiamme, a spegnere l'incendio e a soccorrere la famiglia, intrappolata sul terrazzo.

Dopo averli portati fuori dall'abitazione, i piccoli di otto, quattro e tre anni e la loro madre sono stati affidati al personale del 118 intervenuto sul posto e trasportati all'ospedale di Branca per le cure sanitarie in seguito all'inalazione di fumo. L'intervento si è fortunatamente concluso senza riscontrare danni strutturali all'abitazione, ma rendendo l'appartamento non fruibile fino alla messa in sicurezza e al ripristino delle condizioni igienico e sanitarie dei locali interessati dall'incendio. In particolare è stato danneggiato l'impianto elettrico, sono andati brucati diversi mobili e le mura di casa sono completamente annerite. Le fiamme sono divampate, per cause ancora da accertare, nel salone-cucina dell'appartamento ed il tempestivo e provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, oltre a mettere in salvo gli occupanti, ha evitato che l'incendio si propagasse anche alle altre stanze dell'abitazione. Sul posto anche la polizia municipale di Gualdo Tadino per gli accertamenti di rito.

Francesco Serroni