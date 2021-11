Venerdì 5 Novembre 2021, 05:02

L'APPUNTAMENTO

Facce perugine da rock in mostra. Sono quelle immortalate da Franco Prevignano, fotografo e maestro, nell'esposizione Rock Faces all'ex chiesa della Misericordia in via Oberdan. Ovvero le 27 immagini dei Jimi Hendrix dei e Jim Morrison di casa nostra dove riconoscere i volti e gli sguardi di perugini più o meno noti. «E' un puro omaggio al rock che amo- spiega Prevignano grazie al coinvolgimento di alcuni amici». Tutto nasce da un viaggio di Franco Prevignano negli Usa nel 2018, con una tappa, quasi casuale, in un bar della cittadina di Flagtsaff, nell'Arizona settentrionale. Una cittadina dal fascino old style western, posizionata sulla Route66. In uno storico locale ancora simile ad un vecchio saloon di fine 800, Prevignano nota, oltre ad una parete con foto con dedica dei grandi rockers, accanto una serie di ritratti fotografici di personaggi non noti effettuati da un certo Bill Hogan, ovvero il barista. Accanto a Eric Clapton, Kurt Cobain e Bruce Sprinsteen artisti anonimi e che, sicuramente, avevano comunque dato un contributo alla scena rock. Da qui l'idea di una mostra a tema rock dove celebrare la musica, l'ironia e l'amicizia. Nella hall of fame di Prevignano ci sono Patrizio Roila, Paolo Bifarini, Luciano Zeetti, Stefano Chiacchella, Moreno Chiacchera, Matteo Grandi, Mario Mirabassi e anche lo stesso Prevignano nelle vesti di Gary Hammer Gillet. Tutti, assicura l'artista, si sono calati perfettamente nel personaggio. Come a dire che, sotto sotto, abbiamo tutti un'anima ribelle. E c'è anche una mostra nella mostra, con l'opera di Sergio Cavallerin che ha realizzato un'installazione ai Beatles e al sottomarino giallo che naviga in un mare di bottiglie di plastica. Per vedere i 27 roker di fantasia c'è tempo fino a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30. Alla mostra hanno contribuito il progetto grafico di Angelo Buonumori, i consigli musicali di Paolo Ballerani e per il catalogo Fabio Versiglioni e l'edizione Futura. «Rocker solo al maschile, come mai? Solo perché mi sono ispirato ad un periodo spiega in cui le star erano solo uomini ma ho già un progetto, Rock Shock, in meno che sarà invece dedicato alle donne». Cri. Map.