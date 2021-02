I NUMERI

TODI La città mantiene il suo forte appeal per la qualità delle sue scuole e di anno in anno batte il record delle iscrizioni nei vari indirizzi della sua offerta didattica. Infatti di eccellente risultato delle iscrizioni parlano rispettivamente Sergio Guarente dirigente scolastico del liceo Jacopone da Todi e il collega Marcello Rinaldi dell'IIS Ciuffelli-Einaudi. Ben 159 gli iscritti alle prime classi del Liceo per l'anno scolastico 2021-2022, il che porta il totale a 759 studenti, con possibili ulteriori incrementi nei prossimi mesi.

«La fase delle iscrizioni on-line alle prime classi per il prossimo anno scolastico precisa Guarente - ha fatto registrare un eccellente risultato per il Liceo Jacopone da Todi, nonostante il progressivo calo demografico della popolazione studentesca: non soltanto si è registrato un incremento di circa il 10% rispetto alle iscrizioni alle classi prime effettuate nello scorso anno scolastico, ma si è giunti al terzo miglior risultato nella storia del Liceo!». Infatti, 159 studenti provenienti dalle Scuole medie del territorio hanno scelto di iscriversi al Liceo tuderte secondo questa distribuzione: 29 al liceo classico, 39 al linguistico, 49 allo scientifico, 42 alle scienze umane.

«Di fronte a questi risultati, non possiamo non esprimere la nostra grande soddisfazione e il sentito ringraziamento per la fiducia accordataci dagli studenti e dalle loro famiglie dice Guarente - famiglie che hanno dimostrato la volontà di accedere ad una formazione di qualità, tale da consentire una preparazione di alto livello, pienamente adeguata alle sfide della società della conoscenza e della globalizzazione contemporanea». Il dirigente scolastico motiva: «Il nostro Liceo presenta degli indubitabili punti di forza dovuti ad una offerta formativa qualitativamente elevata, per le numerose ed importanti attività extracurricolari e destinata ad una formazione integrale degli studenti, confermando la sua ineludibile ed insostituibile centralità nel contesto formativo, culturale e civile del territorio». Di risultato storico, parla anche Marcello Rinaldi dirigente scolastico dell'IIS Ciuffelli-Einaudi che sciorinando dati indica il forte risultato dell'indirizzo agrario: «Che dice Rinaldi - dai 100 iscritti dello scorso anno è passato a 123 con un incremento del 18%, che è il numero massimo degli ultimi 10 anni il che non fa che confermare l'apprezzamento generale su questo indirizzo che è nato e si è sviluppato proprio a Todi che è stata sede della prima scuola prima professionale poi superiore di agricoltura». Ma l'incremento riguarda anche tutti gli altri indirizzi e si completa con i 16 geometri, i 19 dell'Ipsia meccatronica, i 30 dei servizi normativi aziendali, i 18 del turismo, per un totale di 206 nuove iscrizioni, con un incremento sull'anno scolastico passato del 12%, infatti da 180 si è passati a 206.

Luigi Foglietti

