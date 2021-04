27 Aprile 2021

I NUMERI

ASSISI I debiti del Comune negli ultimi cinque anni sono quintuplicati. A sostenerlo è l'ex sindaco Giorgio Bartolini, che oggi occupa i banchi della minoranza in consiglio comunale: «Alla fine del 2017 ammontavano a poco più di due milioni, mentre quelli previsti nel 2021 superano i 10milioni. Se nel 2017 il debito per ogni residente, compresi i neonati, ammontava a 75 euro, quest'anno sara' di 358 euro pro capite: un aumento del 500 per cento. Un'impennata certificata dai revisori dei conti del Comune. Quel che oltretutto non appare corretto prosegue è fare debiti con l'assunzione di mutui da far pagare alle future generazioni. Specie se vengono accesi, come ad Assisi, per fare le manutenzioni ordinarie delle strade anziché per realizzare infrastrutture di cui possano beneficiare le future generazioni chiamate poi a pagare i debiti».

All'affondo di Bartolini replica Giuseppe Cardinali, presidente della commissione Bilancio: «Nel corso del quinquennio dell'amministrazione Proietti sono stati avviati ed in parte realizzati investimenti per interventi in opere pubbliche per un totale di circa euro 31,4 milioni di euro, finanziati per circa 18,5 milioni di euro con contributi a fondo perduto. Gli interventi hanno riguardato la realizzazione di 74 opere pubbliche di importi diversi, da un minimo di circa 16mila euro a un massimo di circa 4milioni di euro, come ad esempio la strada di Ponte dei Galli». «In particolare - prosegue Cardinali - sono state progettate 43 opere di valore superiore a 100mila euro per un totale di circa 25milioni di euro, ai quali si aggiungono altri interventi per circa 5milioni di euro che riguardano opere di messa in sicurezza dei fondi stradali, ricadenti nel territorio comunale e che saranno realizzate dall'Anas e dalla Provincia di Perugia».

Massimiliano Camilletti

