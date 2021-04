15 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







I NOSTRI SOLDI

Personale a tempo indeterminato in calo, spesa per gli investimenti in crescita. Ieri giornata di dibattito sul bilancio in seconda commissione a palazzo dei Priori. Sulle entrate per titoli, su 287 milioni, 136 sono entrate tributarie (47%). Sono composte principalmente dalla Tari (36%) e Imu (29%). Sulle entrate da trasferimenti, su 33 milioni il 76% arriva dallo stato, il 16% dalle amministrazioni locali, in primis la Regione. La spesa pro capite per gli investimenti è di 104 euro, in crescita rispetto ai 61 del 2019. Il personale a tempo indeterminato è passato da 1350 unità del 2010 alle 981 del 2020 (meno 27%). La spesa pro capite per gli investimenti è di 104 euro, in crescita rispetto ai 61 del 2019.

L'indebitamento totale decresce in maniera importante (meno 40%) dal 2010 passando dai 165 ai 98 milioni, in linea con il 2019, con incidenza pro capite di 587 euro (981 nel 2010). Critico Francesco Zuccherini Pd, tra l'altro, sul personale: «La netta riduzione dei dipendenti ha determinato difficoltà di gestione, anche a causa della carenza di un piano di riorganizzazione della macchina comunale».

Per il capogruppo della Lega Lorenzo Mattioni,invece, dal bilancio emerge che il Comune ha fatto benissimo dal punto di vista tecnico, visto che è in anticipo sul ripianamento del disavanzo. Ora,, occorre lavorare bene per sfruttare al meglio questo vantaggio, magari abbassando la pressione sui cittadini o fornendo loro maggiori servizi.