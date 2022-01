Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

I NOSTRI SOLDI

L'anno del grande mondo dei rifiuti che si chiamano bollette si è chiuso con qualche numero positivo in più in attesa di come saranno le care tariffe per il 2022. Il dato raccolto da Gesenu dice che i solleciti bonari hanno riportato gli incassi a livelli del 2019, e che il 75% degli incassi arriva in tempo che, ritardi compresi, sono accettabili. Cioè non si entra nella categoria degli evasori. Anche se i solleciti del 2020 sono stati oltre 23 mila (un valore di 9,6 milioni di euro) a fronte di 85 mila utenze tra domestiche e non domestiche. Il monte incassi è arrivato a 41 milioni a fronte dei 37,5 durante le fase acute della crisi legata al Covid-19.

Ma ci sono altri dati, oltre a quelli generali che vanno indagati e raccontano il rapporto dei perugini con la tutt'altro che amata tari. Per esempio nel corso del 2021 gli uffici di Gesenu hanno scoperto 380 utenze sconosciute al fisco dei rifiuti. Di queste 170 sono domestiche. Un dato che andrà ad ampliare la base imponibile e potrebbe ridurre quanto pagano tutti, anche se di poco. Quei 380 evasori totali sono più utenze non domestiche che domestiche e hanno una base da recuperare di 1,6 milioni di euro. La metà della quota è rientrata ma visto che ci sono 70 giorni dall'emissione per rispondere alla notifica, c'è ancora speranza che la quota salga ancora, Con una particolarità rispetto alle utenze domestiche. Alcuni degli sconosciuti alla Trai sono proprietari di vari appartamenti dati in affitto che sono stati trovati con gli incroci delle banche dati, in testa quello del Catasto.

Chi gioca con le bollette da non pagare quando si vede arrivare l'accertamento prova a ridurre la botta pagando a rate. Accordo con Gesenu che popi si è trovata costretta, in diversi caso a revocare il beneficio. Insomma, chi non aveva pagato e aveva chiesto il beneficio delle rate ha solo cercato di allungare i tempi del non pagamento.

Un altro numero che aiuta a capire è quello del controllo porta a porta. In un progetto del Comune è stato chiesto agli addetti di Gesenu di andare a caccia di chi non paga, praticamente casa per casa. Un intervento che gli esperti chiamano pre-coattivo. C'è stato in alcuni casi (la maggior parte) la telefonata all'utente in ritardo, in altri casi, invece, l'utente è stato individuato andando a suonare il campanello di casa. Sono state 682 le utenze che hanno dovuto cedere al controllo casa per casa con un incasso che ha superato il milione di euro. Tra le pieghe di questi controlli sono stati trovati anche 502 utenti che avevano cessato di esistere. O attività che avevano chiuso o residenti che hanno cambiato città e non avevano notificato a Gesenu la fine del rapporto. Tanto per dire come si muove chi cerca di evitare di pagare la Tari. Ci si nasconde anche quando l'utenza non c'è più. Escamotage per non essere inseguito dalle bollette Tari ancora non cadute in prescrizione.

Luca Benedetti

