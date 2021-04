1 Aprile 2021

I NOSTRI SOLDI

C'è tempo fino a fine mese per l'approvazione, ma la giunta Romizi ha già inquadrato il bilancio di previsione per l'anno in corso. Da quello che trapela l'atto verrà approvato nella giunta di domani su proposta dell'assessore Cristina Bertinelli. Per grandi linee tutto deciso, con l'Imu che resta invariata e la Tari che rinvia il batticuore legato a possibili aumenti visto che il Pef può essere approvato entro il 30 giugno. Da capire le scelte dell'assessore all'Ambiente Otello Numerini rispetto alla fatturazione del servizio. Una ipotesi potrebbe essere quella di almeno una rata in acconto con base uguale alla tariffa dello scorso anno.

Nella seduta di ieri pomeriggio, la giunta comunale, su proposta del vice sindaco Gianluca Tuteri, ha deciso di riconoscere alle famiglie che usufruiscono dei servizi educativi del Comune l'esonero dal pagamento delle tariffe del trasporto scolastico e della refezione scolastica in misura proporzionale ai periodi di sospensione delle attività in base all'emergenza Covid. Per i servizi per la prima infanzia, per i periodi di chiusura di durata inferiore al mese, si applicherà una riduzione pari al 10% per settimana di chiusura.

Approvato, invece, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia, l'atto di indirizzo che individua con maggiore precisione le aree di applicazione del Bonus facciate. Precisando l'interpretazione in senso estensivo delle aree già individuate dal Decreto interministeriale 1444/68, il Comune inserisce anche quelle che presentano caratteristiche analoghe alla zona B stessa, sulla base del vigente Prg. Vi rientrano le cd zone B5, B6, B7, B8; le zone Bn, Cn, Ppr, D1, D2, IC, Ic, Ir, IR, SG, Spr, purché già edificate e con una densità territoriale superiore a 1,5 metri cubi per metro quadrato e un rapporto tra su­perficie coperta e superficie fondiaria non inferiore a 1/8. Infine, le zone C5, C6; C7; C8, CE, D3, D5 a condizione che abbiano una densità territoriale superiore a 1,5 metri cubi per metro quadrato e un rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria non inferiore a 1/8.