LA STORIA

Tre imprenditori perugini dietro la riapertura della pasticceria Sandri, al numero 32 di corso Vannucci. Nella mini cordata, secondo indiscrezioni attendibili, ci sarebbe Paris Ricci, nome noto nell'acropoli, ma non solo, che raduna già altre attività di vendita con vetrine prestigiose lungo corso Vannucci di abbigliamento e accessori. Poi ci sono i due nomi di imprenditori del settore food che operano fuori le mura: Rossini e Rosseti. Sul resto bocche cucite a palazzo dei Priori, solo tanta soddisfazione per la possibilità di tornare a riaprire uno spazio importante per la città.

I TEMPI

Firmato l'accordo con la storica proprietà, ora la neonata società, secondo indiscrezioni, si sta attivando per una pronta ripartenza. Quando? E' probabile che le saracinesche si rialzeranno entro l'estate. Forse per Umbria Jazz 20201, quindi nel momento in cui Perugia e le sue vie saranno sotto i riflettori e invase da turisti e visitatori. E' probabile che queste settimane serviranno per fare qualche piccolo lavoretto di manutenzione dello storico spazio. Le saracinesche abbassate oramai da oltre un anno, torneranno ad alzarsi e ad accogliere visitatori e golosi.

RICETTE ORIGINALI

E sui social c'è anche chi, alla notizia della firma dell'accordo dei giorni scorsi, ricorda i momenti d'oro della pasticceria fondata nel 1860 dalla famiglia Schucani. Non solo chi, negli anni, si fermò per una golosa pausa. Come lo scrittore Curzio Malaparte, re Gustavo di Svezia, il direttore d'orchestra austriaco Erbert Von Karajan e i più recenti Ernesto Galli della Loggia e, più recentemente. Anche Mario Monti. Tra le condizioni pattuite, oltre alla possibilità di mantere l'insegna Sandri, ci potrebbero essere quelle nel segno della qualità e del prestigio che negli anni la pasticceria si è creata non solo in Umbria, ma anche fuori dai confini italiani. Come ad esempio l'utilizzo di alcuni prodotti specifici per la realizzazione di particolari ricette, quelle più famose, e che per tanto tempo messe in vetrina hanno attirato golosi da tutto il mondo. Impossibile dimenticare la Sacher torte: si narra che la famiglia Schucani scambiò il proprio segreto per realizzare il Bignè alla Pompadour con Franz Sacher in persona, che diede alla nostra pasticceria l'originale ricetta viennese.

Entro l'estate, quindi, un sogno che si avvera. Una partita delicata e che negli scorsi mesi aveva già attirato altre cordate. Tra i soggetti che si erano interessati ad una eventuale acquisizione della pasticceria nell'acropoli, anche un'associazione tra più imprenditori. Le saracinesche del punto vendita che sia ffaccia lungo la centralissima via dell'acropoli, dopo la partnership nel 2014 tra la storica proprietà ha stretto una partnership con la famiglia Ferretti per rilanciare l'attività, sono chiuse da marzo 2020. Una chiusura probabilmente causata dal quadro complesso nato in parte anche a causa della chiusura forzata dal Covid per lunghi mesi. Una lunga pausa testimoniata anche sui social, dove l'ultimo post della pagina ufficiale, augura a tutte le donne un buon 8 marzo 2020.

Cristiana Mapelli



