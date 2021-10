Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

I militari della Stazione di Valfabbrica, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un giovane di origine albanese, che proprio gli stessi carabinieri avevano arrestato nell'aprile scorso per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A seguito del fermo, il giovane era stato espulso dal territorio nazionale, con il divieto di farvi ritorno per tre anni. Nonostante l'esibizione di documenti riportanti false generalità, i militari lo hanno comunque riconosciuto e hanno deciso per perquisire il veicolo, trovandovi all'interno due buste termosaldate con all'interno della cocaina. Il giovane è stato tratto quindi in arresto, e condannato ad altri 8 mesi di reclusione, con nuovo decreto di espulsione dal territorio italiano.

Infine, nei giorni scorsi i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno effettuato una fitta serie di controlli alla circolazione stradale, nel corso dei quali hanno fermato un 48enne italiano, che si trovava alla guida della sua auto con patente ritirata e che, in palese stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, si rifiutava categoricamente di sottoporsi agli accertamenti clinici. L'auto gli è stata sequestrata e lui è stato denunciato.