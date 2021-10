Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

LA SFIDA

Da locali sfitti a luoghi d'arte. È su questa filosofia che la Confraternita del Sopramuro ha inaugurato il primo locale: lo Champagnino la buca dell'artista, il cui ingresso si trova lungo via Baglioni.

Trentacinque metri quadrati che, dopo tanti anni di chiusura, riaprono e dove ora arte, commercio e associazionismo si fondono. La ristrutturazione è avvenuta su iniziativa della Confraternita che, nata nel 2019, già vanta al suo attivo manifestazioni di successo.

Tra queste, Perugia Art Festival che, durante lo scorso agosto, è stata anche occasione per avviare il progetto di riutilizzo dei locali in abbandono. Proprio Champagnino durante l'estemporanea di agosto ha conosciuto una prima riapertura ospitando le opere di Massimo Riccò e ora, fino al 20 ottobre, la mostra di Massimo Arzilli.

Lo spazio sarà poi a disposizione per altri artisti e artigiani, ma anche per presentazioni di libri ed eventi culturali di vario genere.

«Cerchiamo di costruire una rete spiega Alessandro Granieri, presidente della Confraternita e commerciante di piazza Matteotti per rappresentare una convivialità non legata esclusivamente al food, ma che dia espressione anche a realtà artigianali, artistiche e culturali. Particolare attenzione sarà data a vie non centrali, come via Bonazzi e via Maestà delle Volte. Già riscontriamo interesse ad aderire all'operazione da parte di proprietari di locali sfitti e artigiani locali». E così il centro lancia una nuova sfida nei mesi della ripartenza.

QUI VIA DEI PRIORI

Riqualificazione anche in via dei Priori dove al numero 24 sabato, alle 17, sarà presentato il restauro delle facciate di Palazzo Pasini. Con l'appuntamento sarà anche l'occasione per conoscere la storia del palazzo che fu dimora di Valentino Martelli, architetto e scultore che rinnovò il volto urbano di Perugia e che curò la realizzazione del portale sormontato dai draghi alati.

Cristiana Mapelli

