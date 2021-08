Sabato 7 Agosto 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

Nuova vita per i negozi sfitti del centro. L'occasione è quella del Perugia Art festival che si terrà nel centro storico fino al 10 agosto, organizzato dalla Confraternita del Sopramuro in collaborazione con altre associazioni, commercianti e il patrocinio delle istituzioni locali. «In questi giorni riaprono alcuni spazi oramai da tempo chiusi spiega il presidente della Confraternita del Sopramuro Alessandro Granieri per accogliere i tanti artisti presenti al festival. L'obiettivo dei prossimi mesi, condiviso anche con l'amministrazione locale, è quello di poter usufruire di contratti di locazione brevi per poter portare temporaneamente artigiani e promuovere il saper fare locale». L'associazione, sta inoltre mettendo mano al regolamento necessario per permettere nell'acropoli l'esposizione di prodotto su strada e allo stesso tempo mettere un limite all'apertura di negozi food, così da rendere le vie di Perugia un grande museo dell'artigiano diffuso. Inizia, così, una collaborazione con i privati, proprietari dei tanti immobili commerciali sfitti nell'acropoli, che un domani potrebbe portare a all'affido temporaneo per brevi o lunghi periodi alle eccellenze dell'artigianato locale. Un'occasione per dare la possibilità di visitare più negozi sfitti a Perugia, temporaneamente affidati e trasformati in atelier e, allo stesso tempo, riportare vita in alcune vie più secondarie. Come in via Bonazzi e in via Baglioni. Intanto continuano i lavori nella storia pasticceria Sandri come testimonia la saracinesca mezza alzata che si affaccia su corso Vannucci. Secondo i bene informati, dovrebbe riaprire entro novembre grazie alla nuova mini cordata di tre imprenditori perugini.

Cristiana Mapelli